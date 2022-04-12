Ле Пен поддерживает санкции против России. Но не все так просто

Об этом Ле Пен сообщила в беседе со слушателями одной из радиостанций, пишет Le Figaro.

Один из слушателей сказал, что она - "троянский конь" президента России Владимира Путина, на что та ответила: "Я не троянский конь, я никому не принадлежу. Я против отмены санкций".

Она сказала, что выступает только против санкций в отношении импорта энергоносителей. "Потому что я не хочу, чтобы страдали французы", - добавила Ле Пен.

Согласно окончательным результатам, составленным министерством внутренних дел, в воскресном первом туре президентских выборов во Франции 10 апреля действующий президент Эммануэль Макрон получил 27,85% голосов, а Ле Пен - 23,15%.

Макрон и Ле Пен сразятся во втором туре выборов 24 апреля.