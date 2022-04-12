Полиция задержала мужчину по подозрению в убийстве у ТЦ Alfa

Правоохранительные органы Государственной полиции сегодня утром, 13 апреля, задержали мужчину, который вчера выстрелил в человека и ранил ножом другого человека в лесу в Риге, на улице Стамериенас.

Информация, полученная в ходе досудебного расследования, свидетельствует о том, что преступление было совершено в ходе бытового конфликта между подозреваемым и компанией из четырех человек. Четверка, включая убитых и раненых, ранее не была известна подозреваемому. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело, в настоящее время ведется работа с задержанным.

Благодаря информации, предоставленной населением, в течение двух часов была установлена ​​личность мужчины и начаты работы по принадлежащим ему адресам. Около шести часов утра сотрудники криминальной полиции и батальона особого назначения задержали мужчину.

Задержанный 1967 года рождения и ранее не привлекался к ответственности.

Информация, полученная в ходе следствия, свидетельствует о том, что между четырьмя мужчинами, которые в это время гуляли в лесу, и подозреваемым произошел бытовой конфликт. За это время он застрелил одного из мужчин из незарегистрированного оружия.

Информация, доступная в настоящее время полиции, показывает, что он также стрелял в других мужчин, но они скрылись с места происшествия. Один из участников конфликта был ранен в плечо. Он лечился в медицинском учреждении и уже выписан из него.

В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 118 и ч. 4 ст. 15 Уголовного закона – за покушение на убийство двух и более лиц. Такое правонарушение наказывается пожизненным лишением свободы или лишением свободы на срок от 15 до 20 лет с испытательным надзором на срок до трех лет с конфискацией имущества или без таковой.

После получения информации о происшествии немедленно был объявлен план "Капкан", к розыску и задержанию лица были привлечены крупные силы полиции.