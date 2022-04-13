Елена Зеленская рассказала, что они с мужем не виделись больше месяца

Согласно словам супруги украинского президента, которая продолжает, как и в мирное время, заниматься благополучием украинских детей, ситуация в данной сфере в Украине в настоящее время катастрофическая.

"Теперь мы говорим не о здоровом питании, а в принципе - о питании. О выживании наших детей",

- говорит Елена Зеленская.

"Половина наших детей была вынуждена уехать за границу. Тысячи пострадали физически и эмоционально", - рассказала она.

Говоря об отношениях с супругом во время войны, женщина призналась, что они с Владимиром Зеленским не виделись уже месяц.

"Владимир и его команда живут в Офисе президента. Мне с детьми там оставаться нельзя - это очень опасно. Поэтому вот уже больше месяца мы общаемся только по телефону", - рассказала Елена Зеленская.