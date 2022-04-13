89-летний отец Филиппа Киркорова рассказал, из-за чего на самом деле попал в больницу

В интернете многие считали, что Бедрос Киркоров был госпитализирован именно из-за осложнений от коронавируса, что бывает довольно часто. Но музыкант рассказ о другом:

"Далеко от меня коронавирус ушел. Никаких последствий нет. Есть совсем другая причина тому, что я в больнице - кашель, давление", - рассказал Киркоров-старший журналистам.

Филипп Киркоров также прокомментировал СМИ случившееся с отцом: "Сейчас моя главная забота - здоровье и жизнь папы. Верю, что выздоровеет и займет главное место на праздновании моего юбилея. А папа молодец, держится. Господи, мне бы дожить до этих 90 лет!".

В последнее время отца Филиппа Киркорова часто беспокоят проблемы со здоровьем. Ранее он находился в санатории. Там ему помогли подлечить сердце. Вскоре мужчина даже отправился на гастроли.

Бедрос Киркоров - болгарский, советский и российский эстрадный певец, народный артист РФ. Записал около 50 песен на радио, студия грамзаписи "Мелодия" выпустила большой диск из 12 песен и 10 маленьких пластинок. Первой подготовленной Киркоровым партией была ария Альфреда в опере Дж. Верди "Травиата". Бедрос Киркоров выступал вместе с сыном Филиппом, Тамарой Гвердцители, Иосифом Кобзоном и другими.