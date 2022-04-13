VADC просит доноров сдать кровь до праздников

В пункты сдачи крови приглашаются и те жители, которые никогда ранее не жертвовали кровь и не знают свою группу крови.

В настоящее время особенно необходимы доноры групп крови О-, А+ и В-, но ждут и доноров других групп крови.

Информация на сайте VADC свидетельствует, что по техническим причинам пункт сдачи крови в больнице "Гайльэзерс" закрыт, но доноры приглашаются туда 22 апреля, когда медики VADC отправятся на выезд в Рижскую Восточную клиническую университетскую больницу.

Клейнхофа также напоминает, что перед праздником - 14 апреля - у VADC сокращенный рабочий день, а с 15 по 18 апреля пункты сдачи крови будут закрыты.

Соответственно, 14 апреля филиал VADC на улице Селпис, 9, будет принимать доноров с 8:00 до 15:00, на улице Меркеля, 11, - с 8:00 до 14:30, а в Курземском филиале - с 9:00 до 10:00. Латгальский филиал VADC 14 апреля работать не будет.

Для сдачи крови с собой необходимо взять удостоверяющий личность документ, который содержит персональный код, имя, фамилию и фотографию.