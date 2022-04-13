Ziedot.lv и "Предприниматели за мир": В помощь Украине собрано 9,5 миллиона евро

На текущий момент в Украину уже доставлено 1600 палет с товарами, то есть свыше 50 заполненных фур: это и тактическая одежда, и бронежилеты, и медицинские товары, медикаменты, продовольствие, предметы личной гигиены и даже произведенные в Латвии металлические печки для приготовления еды и обогрева, а также многое другое.

"Предприниматели за мир" выражают глубокую признательность всем, кто пожертвовал средства и вещи, а также партнерам, поддержка которых позволяет оказывать существенную помощь Украине в борьбе за свободу.

Представители движения подчеркивают, что в результате удалось укрепить вооруженные силы, оснастить больницы необходимым оборудованием и медицинскими принадлежностями, доставить машины скорой помощи, а также еду и предметы обихода жителям, которые так в них нуждаются.

Инициатива поддержки была создана в результате объединения сил Министерства обороны и посольства Украины в Латвии, а также латвийских неправительственных организаций, платформы "Ziedot.lv" и других.

Сбор средств осуществляется для оказания практической помощи, а также для создания в будущем всеобъемлющей и скоординированной сети поддержки, способной оказать именно ту помощь, в которой нуждаются пострадавшие от войны жители Украины.