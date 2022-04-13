Миссия ОБСЕ: Россия, скорее всего, совершила в Украине преступления против человечности

Отчет составили три юриста из Австрии, Швейцарии и Чехии. Сегодня он был опубликован в Вене.

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Эксперты не приняли окончательного решения по поводу того, были ли совершены преступления против человечности. Однако они указали, что некоторые модели насилия, осуществленного России, скорее всего, соответствуют этой квалификации.

"Преднамеренные убийства, похищения гражданских лиц, в том числе журналистов и местных чиновников, скорее всего, соответствуют этому критерию. Любое подобное насильственное действие, совершенное в рамках этого вторжения, представляет собой преступление против человечности", - говорится в отчете.

В отчете отмечены нарушения как с украинской, так и с российской стороны. "Однако нарушения, совершенные Российской Федерацией, несоизмеримо более серьезны по своей природе и масштабу", - говорится в документе.

ОБСЕ среди прочего изучила факты двух громких преступлений - бомбежки театра и роддома в Мариуполе, сообщает Русская служба ВВС.

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"Миссия пришла к выводу, что роддом был разрушен в результате атаки со стороны российских сил. Из российских объяснений следует, что нападение было преднамеренным. Ни предупреждения, ни времени на эвакуацию дано не было.

Следовательно, эта атака представляет собой явное нарушение международного гуманитарного права. Лица, ответственные за него, совершили военное преступление", - говорится в отчете.

То же касается и разрушения театра, под которым в бомбоубежище прятались сотни мариупольцев, и у которого огромными буквами на земле с обоих торцов здания были выложены надписи "ДЕТИ".

"Россия утверждает, что он был взорван украинским полком "Азов". Миссия не нашла никаких указаний на это. Этот инцидент с большой вероятностью представляет собой вопиющее нарушение международного гуманитарного права, и те, кто отдал и выполнил приказ взорвать театр, совершили военное преступление", - цитирует Русская служба ВВС текст отчета.