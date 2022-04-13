Трагическая авария Ferrari в Саласпилсском крае: уголовный процесс прекращен

"После ДТП был найден уголовный процесс, в ходе следствия выяснилось, что причиной аварии стало превышение скорости, - рассказала порталу TVNET представитель Госполиции Лина Кальке. - Уголовный процесс был прекращен на основании того, что призываемое к ответственности лицо скончалось".

Напомним, не справившись с управлением автомобилем Ferrari 458, в ДТП погибли женщина 1991 года рождения и мужчина 1993 года рождения. Ferrari съехала с проезжей части и врезалась в дерево. Затем автомобиль загорелся.

Пожарно-спасательная служба потушила автомобиль и сухую траву на площади в 55 квадратных метров. У автомобиля были найдены два человека, у которых медики констатировали смерть.

Умершими были жители Латвии. Погиб Артей Лиенис, известный в интернете под ником Xsoal, и его супруга Лаура. Молодой человек привлекал внимание своей любовью к скорости и различным безумствам за рулем. Большая часть опубликованного им в соцсетях материала уже удалено.