В Даугавпилсе 9-летнюю школьницу зажало в дверях трамвая и протащило по улице

ДТП произошло во второй половине дня - примерно в 14:20. Закончив разговор с подругой, девочка поспешила покинуть трамвай (маршрут №1, двухвагонный) после прозвучавшего предупредительного сигнала. Однако ребенка защемило в дверном проеме, когда она пыталась покинуть транспортное средство. Трамвай начал движение, пока нога девочки и ее рюкзак оставались зажатыми дверьми.

Все были слишком шокированы

Со слов очевидца Кристины, ребенок поначалу пытался прыгать на одной ножке, однако через некоторое время девочка потеряла равновесие и упала. К счастью, трамвай успел остановиться незадолго до того, как пострадавшую бросило под колеса вагона.

Все присутствующие оказались шокированы произошедшим, при этом первой отреагировала кондуктор первого вагона, заметившая переполох. Возникшая ситуация также вызвала недоумение и негодование у пассажиров: почему кондуктор второго вагона не нажала стоп-кран или почему водитель трамвая не заметила застрявшего человека (примечание: водитель в разговоре упомянула очень плохой обзор у этих трамваев)?

По информации Кристины, полиция и скорая помощь отреагировали в кратчайшие сроки (3 и 5 минут соответственно). Однако оценить состояние девочки представляется сложным из-за обилия крови. Очевидцы упомянули раны на лице девочки и поврежденное ушко, а также то, что она после произошедшего плакала от боли, но пыталась самостоятельно встать.

Преждевременные выводы делать нельзя

Помимо очевидцев, мы обратились за комментарием к руководителю Daugavpils satiksme Сергею Благовещенскому, а также к руководителю Региональной больницы Григорию Семенову.

Руководитель DS прокомментировал ситуацию следующим образом: "Ведется разбирательство произошедшего, обстоятельства случившегося выясняют как сотрудники полиции, так и специалисты Daugavpils satiksme. В текущий момент делать какие-либо выводы преждевременно".

При этом Сергей Благовещенский отметил, что для сотрудников предприятия регулярно проводят инструктажи, а водители трамваев раз в год подтверждают свою квалификацию (со слов Сергея Благовещенского, водитель вообще не должен начинать движение, если кто-то из пассажиров застрял).

Тем не менее руководитель DS не смог однозначно ответить, имеются ли в таких трамваях стоп-краны и как должен поступать кондуктор в подобной ситуации.

"Родилась в рубашке"

В свою очередь, Григорий Семенов описал произошедшие так: "Девочка, можно сказать, родилась в рубашке". По информации руководителя ДРБ, ребенка незамедлительно обследовали, провели компьютерную томографию "от кончиков пальцев на ногах до самой макушки". Результат обнадеживающий - внутренние органы не пострадали, переломов нет. Однако имеются внешние повреждения, в том числе разорвана мочка уха и местами на лице - от подбородка до щеки - пострадала кожа.

В данный момент с девочкой все в порядке - она переведена из интенсивной терапии в педиатрию, за ней присматривают. Пострадавшей предстоит так называемое восстановительное лечение. Но прогнозы обнадеживающие.

Нам также удалось связаться с мамой школьницы Дарьей. К сожалению, она сейчас находится в Эстонии и не располагает дополнительной информацией.