Дефицит железа: наиболее распространенные причины и решения

1. Недостаточное количество железа в питании

Одной из наиболее частых причин дефицита железа является его недостаток в ежедневном питании. Организм человека может усваивать железо двумя способами - в виде гемового и негемового железа. Гемовое железо содержится в продуктах животного происхождения, а негемовое железо - в продуктах как животного, так и растительного происхождения. Хотя организм может легче усвоить и транспортировать в кровообращение гемовое железо, важно включать в свой рацион оба типа железа. Гемовое железо может усваиваться с включением в рацион различных видов мяса

- говядины, курицы, свинины, печени и рыбы, а негемовое железо - с употреблением в пищу вареного гороха, соевых бобов и тофу.

Витамин С способствует усвоению негемового железа, поэтому рекомендуется дополнять блюда таким гарниром, как перец, брокколи и петрушка. Лучше всего употреблять продукты, содержащие витамин С в термически необработанном виде.

2. Повышенная потребность в железе

Дефицит железа может возникнуть также, если организм по какой-то причине нуждается в повышенном количестве железа. Такая потребность может возникнуть у женщин во время беременности, у детей и подростков в период роста, а также в связи с обильными менструальными кровотечениями. Запасы железа также могут сильно истощаться в случае обострения различных хронических заболеваний, после операций на желудке, вследствие инфекции Helicobacter pylori и

в случае синдрома мальабсорбции. В этом случае железо необходимо принимать дополнительно - в виде пищевых добавок.

"Начав принимать препараты железа, следует помнить, что их нужно принимать не менее трех месяцев, а часто и дольше, до шести месяцев, для достижения желаемого терапевтического эффекта. Сначала нормализуется уровень гемоглобина, однако восстановление запасов происходит постепенно. Продолжительность приема зависит от стадии начального дефицита, и это желательно обсудить с врачом", - говорит сертифицированный фармацевт Apotheka Анна Кивлениеце.

3. Неправильный прием препаратов железа

Препараты двухвалентного железа лучше усваиваются, если принимать их за час до еды, запивая водой или соком. Дополнительно можно принимать аскорбиновую кислоту или витамин С, которые будут способствовать усвоению железа в организме. Если при приеме железа натощак наблюдаются неблагоприятные побочные реакции со стороны желудочно-кишечного тракта, железо можно принимать после еды, однако следует учитывать, что при этом усвоение снижается до 50% и прием железа может быть недостаточным. В таких случаях желательно выбрать другую форму препарата железа в соответствующей дозе, например, железо в форме бисглицината, хелата или гемы.

4. Дефицит других питательных веществ

В полном метаболизме железа важную роль также играют витамины B2, B6, B9 и B12, цинк и медь. Недостаток этих питательных веществ может быть связаны с дефицитом железа, поэтому важно принимать их в достаточном количестве с пищей или, при необходимости, с добавками или лекарствами, которые уже сочетают железо и кофакторы (витамины группы В, витамин С и медь). Не менее важную роль в метаболизме железа играют белки, которые необходимы для производства эритроцитов и гемоглобина, поэтому следует убедиться в их достаточном количестве в рационе.

5. Факторы, препятствующие усвоению железа

Препараты железа не желательно принимать вместе с кофе, чаем, вином, молочными продуктами и препаратами кальция. Они существенно снижают усвоение железа, поэтому между их употреблением должно пройти не менее двух часов. Поскольку кислота способствует усвоению железа, людям, принимающим препараты для снижения кислотности, рекомендуется обсудить терапию с врачом.