Просыпаются клещи: меры предосторожности, когда отправляетесь на природу

Клещи активны по всему миру!

В Латвии насчитывается несколько тысяч видов клещей, три из которых представляют опасность для человека - собачий клещ, таежный клещ и орнаментальный луговой клещ, являющиеся переносчиками возбудителей различных заболеваний. Наиболее распространенными заболеваниями являются клещевой энцефалит и болезнь Лайма, или клещевой боррелиоз. Однако о клещах не стоит забывать и тем путешественникам, которые в качестве пункта назначения выбирают более далекие маршруты за пределами Латвии. С началом сезона активных путешествий страховщик напоминает: клещи встречаются не только в латвийских лесах, но и практически везде в мире - они очень распространены на американском континенте, в европейских странах (например, в Греции, Италии, Испании, Португалии и т. д.), а также на большей части Азии, поэтому при путешествии следует помнить об осторожности и надлежащей страховке. Кроме того, клещи, встречающиеся на других континентах, являются также переносчиками таких вирусов, инфекций и паразитов, которые не тестируются в Латвии, поэтому к своему здоровью следует относиться с двойной осторожностью.

Чем активнее человек, тем больше риски

По данным SPKC за 2020 год, женщины в целом заражаются клещевыми заболеваниями чаще, чем мужчины, а мужчины чаще болеют клещевым энцефалитом. Чаще всего заболевают люди в возрасте 30-49 лет (33%) - это физически активные люди, которые в выходные дни охотно отправляются на природу и любят активно отдыхать. Дети до 17 лет болеют реже - только каждый десятый из всех заболевших несовершеннолетний.

"Клещевой энцефалит - одно из самых серьезных заболеваний центральной нервной системы в Европе, но его или по крайней мере тяжелые осложнения этой болезни можно предотвратить своевременной вакцинацией. SPKC ежегодно публикует список так называемых эндемичных территорий с наибольшим средним числом случаев клещевого энцефалита на 100 000 жителей. Государство обеспечивает бесплатную вакцинацию против клещевого энцефалита детей в возрасте от 1 года до 18 лет, декларированное место жительства которых находится в эндемичных районах. Однако вакцина не защищает от всех болезней, переносимых клещами, поэтому, отправляясь на природу, необходимо быть внимательными и предпринимать меры по защите, чтобы избежать присасывания клеща. В любом случае, даже в случае вызванных клещами заболеваний, от которых нет вакцины, таких как болезнь Лайма, страховка поможет покрыть расходы на лечение", - напоминает Щеголева.

Как указывает эксперт по страхованию, люди все чаще предпочитают включать этот риск в свои полисы страхования от несчастных случаев, где суммы возмещений варьируются от 200 до 700 евро за случай.

Чтобы избежать присасывания клеща, призывают соблюдать меры предосторожности, отправляясь на природу:

позаботься о том, чтобы насекомые не попали под одежду - рекомендуются штаны, а поверх штанин следует надеть носки; манжеты и воротник должны плотно прилегать, рубашка должна быть заправлена в штаны;

надевай светлую и скользкую тканевую одежду - на ней хорошо видны клещи, что снижает вероятность того, что они зацепятся за одежду и далее попадут на тело;

во время прогулки время от времени осматривай одежду, чтобы вовремя удалить клеща. Также после прогулки дома рекомендуется осмотреть свое тело на наличие клещей;

важно также проверить домашних животных, не запутался ли в их шерсти или не присосался ли уже к ним клещ;

используй также репелленты от насекомых;

если клещ все же присосался, его необходимо осторожно удалить;

вакцина против клещевого энцефалита может предотвратить серьезное заболевание с долгосрочными последствиями.

*AAS BALTA (группа PZU).