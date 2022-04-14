США направят в Украину тяжелое вооружение

Соединенные Штаты объявили о новом пакете военной помощи Украине в размере 800 миллионов долларов в среду, 13 апреля.

Помощь будет включать 11 вертолетов Ми-8 и Ми-17 советского производства, 18 гаубиц 155-мм с боеприпасами, 200 бронетранспортеров M113 американского производства, 500 противотанковых ракет Javelin, 300 беспилотных Switchblade, десять РЛС артиллерийского наблюдения AN/TPQ-36, две РЛС разведки воздушного пространства AN/MPQ-64 Sentinel, 100 многофункциональных бронеавтомобилей и мины M18A1 Claymore.

Соединенные Штаты также поставят Украине суда береговой охраны, взрывчатку, защитную одежду и средства радиационной, бактериологической, химической и ядерной защиты, 30 000 касок и бронежилетов, более 2000 оптических и лазерных прицелов, а также медикаменты.

Керби сказал, что решение о том, какое оружие поставлять Украине, было принято Соединенными Штатами совместно с Киевом, который особенно просил предоставить артиллерию средней и большой дальности.

Керби добавил, что оружие будет доставлено на восток Украины, чтобы помочь Киеву остановить наступление российских войск на Донбасс.

11 вертолетов советской разработки изначально предназначались для усиления вооруженных сил Афганистана летом 2021 года, но поставлены не были, поскольку власть в Афганистане перешла к талибам.

Керби не смог объяснить, как вертолеты будут доставлены в Украину, но указал, что их транспортным самолетом можно доставить в польский аэропорт, откуда уже либо переправить восточнее по суше, либо их заберут сами украинские пилоты.