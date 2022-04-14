"Осколком срезало ягодицы". Мама о сыне, пострадавшем в Краматорске

Во время ракетной атаки на вокзале находилось около 4-х тысяч человек. От авиаудара погибло больше 50 мирных жителей, из них пятеро детей. Еще около 100 человек пострадали и находятся в тяжелом состоянии.

"Вещи личные, сумки, они валялись на перроне, лужи крови. Хаос, люди забегали обратно в помещение вокзала… трупы …то есть, просто куски ног, рук, ужас конечно", - эмоционально вспоминает очевидец Вячеслав Запорожец, волонтер, основатель "Центра спасения жизни". На вокзале сразу же было обнаружено около 40 трупов. Основная задача была - спасти живых. За полтора часа были эвакуированы все люди. Из них 110 раненых были отправлены в больницу.

"Официально погибших 58, но будут еще уточнения, я думаю, немножко больше. Есть тело ребенка пяти лет и нету родителей, наверно, родители погибли, раз никто не обращался. Очень много детей получили травмы", - говорит Вячеслав.

"Пол попы снесло, потом очень много осколков по всем ногам. В низу икры правой ноги – большой осколок, когда я к нему подбежала осколки прямо торчали везде. Еще рядом было 5 тел – 5 трупов и вдалеке, возле лавочки, девочка была лет 15, подросток, у нее нижние конечности были полностью повреждены", - рассказывает мама раненого Влада.

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