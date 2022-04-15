Настя Ивлеева ответила на слухи про ее отъезд из России

"Доброе утро, славные люди! Взяла за привычку постоянно брать с собой пленочный фотик и вот что из этого получается - совершенно вайбовые и жизовые фоточки! Эти из Стамбула. Неделю назад ездили в короткую командировку для съемки нового проекта. Кстати, в последний день я пошла бродить по вечернему городу, прошла километров сто, в отель возвращалась на трамвае и зафиналила это дело горячим, традиционным турецким чаем. И это был классный опыт, так как я не слушала музыку и не отвлекалась на беседы… Думала, фантазировала, осмысливала какие то вещи… Лучше любой платной терапии, чесслово. Скучаю по пахлаве!", - написала Ивлеева.