Выявлено 818 новых случаев Covid-19, скончались 6 человек
За минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 818 новых случаев Covid-19, получены данные о шести смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 818 новых случаев Covid-19, получены данные о шести смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Скончались 6 человек в возрасте от 30 до 99 лет:
Пятеро из умерших не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, один были привит.
Из выявленных вчера зараженных Covid-19 223 не были привиты или не прошли полный курс вакцинации, 595 человек были вакцинированы.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения - 633, 8 случая.
Всего вчера было сделано 4268 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 19.2%.
С начала пандемии Covid-19 лабораторно был подтвержден у 812 686 жителей Латвии.
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