Выявлено 818 новых случаев Covid-19, скончались 6 человек

Скончались 6 человек в возрасте от 30 до 99 лет:

один человек - в возрасте от 30 до 39 лет;

один человек - в возрасте от 70 до 79 лет;

три человека - в возрасте от 80 до 89 лет;

один человек - в возрасте от 90 до 99 лет.

Пятеро из умерших не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, один были привит.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 223 не были привиты или не прошли полный курс вакцинации, 595 человек были вакцинированы.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения - 633, 8 случая.

Всего вчера было сделано 4268 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 19.2%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно был подтвержден у 812 686 жителей Латвии.