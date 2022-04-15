Новый поворот по делу Эмбер Херд и Джонни Деппа

Джеймс рассказала, что Эмбер наняла ее в 2012 году в качестве личного помощника и та работала с ней до 2015 года.

Во время своих показаний адвокатам Деппа она рассказала о приступах ярости со стороны Херд. Актриса могла себе позволить оскорбить Джеймс.

Кейт по просьбе Эмбер покупала журналы с ее изображением или интервью. Актриса требовала, чтобы все выпуски хранились в гараже, так как Депп не любил, когда в доме беспорядок. Когда однажды Джонни попросил Эмбер убрать журналы, она, по словам Джеймс, взбесилась - кричала, вопила, оскорбляла его. Херд однажды кричала на нее по телефону и присылала ей сообщения с угрозами и днем, и ночью.

"Она могла позвонить мне в период с двух часов ночи до четырех часов утра и начать кричать. Бессмысленно, просто так, просто потому, что она могла наорать на меня. Никаких причин на это у нее, разумеется, не было", - объяснила Джеймс.

Адвокат Джонни Деппа спросил Кейт о травмах, порезах, синяках на теле Херд. Джеймс отметила, что никогда не видела актрису с вырванными волосами или подбитым глазом.

Кейт как-то попросила у Херд увеличить зарплату, потому что перешла на полную ставку, но когда Эмбер услышала об этом, она потеряла контроль: "Она вскочила со стула, подошла ко мне лицом к лицу и сказала: "Как ты смеешь просить такую зарплату? Я могу плюнуть тебе в лицо прямо сейчас!". Разнорабочий, который увидел это, был очень напуган".

Эмбер Херд ФОТО: Shawn Thew/Pool Photo via AP/Scanpix

Джеймс указала, что Эмбер обращается со свой сестрой "как с собакой, которую постоянно пинают". Даже мать актрисы неоднократно плакала из-за того, что дочь грубила ей. Кейт рассказала, что Херд принимала мощное снотворное, которое давало побочный эффект будто от амфетамина.

Помощница подтвердила, что актриса часто употребляла наркотики и алкоголь. Эмбер не нравились друзья Джонни. Говоря о Деппе, Кейт отметила, что никогда не видела, чтобы он выходил из себя, он был всегда пассивен.

Затем показания дала клинический психолог Лорел Андерсон, которая часто работала с Джонни и Эмбер. Главное, что стоит отметить из ее речи, это то, что Херд чаще сама была инициатором насилия в отличие от Деппа. Да, у актера были определенные проблемы с наркотиками. Психолог отметила, что Херд постоянно перебивала супруга. Ни одна их встреча не увенчалась успехом. Эмбер была слишком возбуждена, эмоциональна, а Джонни отличался спокойствием и желанием решить какие-то проблемы.

По мнению Лорел, Эмбер строила из себя жертву, которой не являлась.

Напомним, Джонни Депп и Эмбер Херд после развода выясняют отношения в суде уже почти 5 лет. Все это время Херд обвиняет актера в побоях. В свою очередь Депп пытается доказать, что в токсичных отношениях жертвой был он. Судебные тяжбы отразились на карьере звезды "Пиратов Карибского моря" - в продолжении картины "Фантастические твари" его в роли Грин-де-Вальда заменил датский актер Мадс Миккельсен.