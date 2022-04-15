Пт, 15.04.2022
Европа должна продолжить работу по введению новых санкций против России в связи с ее нападением на Украину. Кришьянис Кариньш, премьер-министр
Кришьянис Кариньш, премьер-министр

Меган Маркл впервые встретилась с Елизаветой II после скандального интервью

Принц Гарри и Меган Маркл ФОТО: Reuters/ScanPix

Принц Гарри и его жена Меган Маркл впервые за два года встретились с королевой Великобритании Елизаветой II, сообщает ITV и The Telegraph.

Представитель семьи подтвердил для The Telegraph, что супруги посетили королеву в среду, 13 апреля. Кроме того сообщается, что пара остановилась на территории Виндзорского замка.

Принц Гарри и Меган Маркл также встретились с принцем Чарльзом.

Принц Гарри и Меган Маркл посетили королеву в рамках поездки в Нидерланды, где они собираются посетить спортивные соревнования Invictus Games ("Игры непокоренных"), в которых участвуют бывшие и действующие военные, получившие травмы или инвалидность во время службы.

В последний раз принц Гарри виделся с королевой на похоронах ее супруга принца Филиппа в 2021 году. Меган Маркл с королевой не виделась с 2020 года.

Помимо этого, данная встреча с Елизаветой II станет первой после их скандального интервью на CBS, когда Меган Маркл пожаловалась на суицидальные мысли и намекнула на расизм в королевской семье. 

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Последние новости

НАВЕРХ
Back