Украина: Под Киевом погибло более 900 мирных жителей

Речь идет об общем количестве погибших в населенных пунктах Киевской области, которые были оккупированы российскими военными ранее в феврале и марте, а после - освобождены.

"Больше всего тел - более 350 из Бучи",

- поделился Небитов. Он также добавил, что разбор завалов все еще продолжается в Бородянке и Макарове - там также могут быть обнаружены тела погибших.

Небитов подчеркнул, что все убитые не имели отношения к военным формированиям и теробороне Украины.

В условиях ведения активных военных действий, оперативно проверить утверждения официальных лиц всех воюющих сторон невозможно.