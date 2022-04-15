Пт, 15.04.2022
Это не война, это геноцид. Владимир Зеленский, президент Украины
Владимир Зеленский, президент Украины

Украина: Под Киевом погибло более 900 мирных жителей

Убитые в Буче, Украина ФОТО: Rodrigo Abd

"С прискорбием скажу, что сегодня уже 900 тел погибших гражданских, которых мы нашли и передали судмедэкспертам", - рассказал глава полиции Киевской области Андрей Небитов на брифинге в пятницу, 15 апреля в Киеве, передает "Би-би-си Русская служба".

Речь идет об общем количестве погибших в населенных пунктах Киевской области, которые были оккупированы российскими военными ранее в феврале и марте, а после - освобождены.

"Больше всего тел - более 350 из Бучи",

- поделился Небитов. Он также добавил, что разбор завалов все еще продолжается в Бородянке и Макарове - там также могут быть обнаружены тела погибших.

Небитов подчеркнул, что все убитые не имели отношения к военным формированиям и теробороне Украины.

В условиях ведения активных военных действий, оперативно проверить утверждения официальных лиц всех воюющих сторон невозможно.

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