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Полтонны "трофеев". Журналисты разыскали военных из РФ, отправлявших огромные посылки в Россию

Российский солдат в разрушенном Мариуполе, Украина ФОТО: SCANPIX

Полтонны "трофеев". "Медуза" разыскала российских военных, отправлявших огромные посылки от границы с Украиной в Рубцовск. Именно в этот город идет большинство таких грузов.

С самого начала вторжения в Украину местные жители и международные журналисты публикуют сообщения о мародерстве российских солдат. В начале апреля в интернете появились видеозаписи с камер наблюдения из офисов экспресс-доставки компании СДЭК, расположенных на границе с Украиной. На них, предположительно, запечатлены военные, отправляющие телевизоры, одежду, инструменты и другие вещи в Россию. Подавляющее большинство посылок, которые удалось идентифицировать СМИ, едут в Рубцовск - город в Алтайском крае. "Медуза" изучила социальные сети отправителей крупных посылок и составила их портреты. Судя по всему, все они - военнослужащие Росгвардии. Среди них - рыбак, скупщик автомобилей и пулеметчик.

Сообщения о мародерстве, которым занимаются российские военные, появляются на протяжении всей войны. Существуют как личные свидетельства жителей Украины, так и перехваты разговоров российских солдат, публикуемые Службой безопасности Украины (возможности подтвердить их подлинность нет). Например, на одной из таких записей россиянин говорит, что его сослуживцы "сумками все тащат", а сам он "маленько подукрал" пробники косметики, женские кроссовки и одежду - уточняя, что "тут спортивная семья живет".

Видео: Перехваченный разговор, предположительно, российского солдата в Украине с семьей

Однако наиболее убедительными доказательствами возможного мародерства стали видеозаписи с веб-камер из офисов СДЭК с людьми в военной форме - первые из них появились в начале апреля. На рукавах некоторых отправителей посылок можно разглядеть шевроны российских войск - в частности, Русская служба Би-би-си обратила внимание на шевроны 56-й десантно-штурмовой бригады.

Трехчасовое видео с подписью "Российские солдаты отправляют через СДЭК краденые в Украине вещи в РФ" в начале апреля выложил Telegram-канал "Беларускi Гаюн". Также он получил от неназванного источника "массив личных данных" российских солдат, пересылавших вещи с помощью СДЭК из белорусского Мозыря. Канал опубликовал имена и номера телефонов 16 человек, которые 2 апреля отправили в Россию крупные грузы из Мозыря - весом от 50 до 440 килограммов.

Тем временем российский активистский проект "База данных" опубликовал, как утверждается, "полный список" военных, которые 2 апреля отправляли вещи из Мозыря: в нем 69 отправителей, рядом с их именами указаны вес посылок, адреса и имена получателей, а также номера заказов, по которым можно отслеживать отправления. "Медиазона Беларусь" проверила все утекшие номера посылок на сайте СДЭК - они действительно существуют и приняты в мозырском отделении фирмы. Инициалы получателей посылок, указанные на сайте СДЭК, совпадают с указанными "Базой данных".

Больше всего посылок из Мозыря, отправленных 2 апреля, едут в западносибирский город Рубцовск в Алтайском крае - его указали 49 отправителей из 69, опубликованных "Базой данных". Среди городов-получателей есть также Москва, Чита, Ангарск, Ульяновск, Омск и Уссурийск. Вес крупнейшего отправления составил почти полтонны - 440 килограммов (эта посылка идет в Рубцовск), самого маленького - всего три килограмма. Средний вес отправления на одного человека - 54 килограмма, подсчитала "Медуза".

"Медузе" удалось получить 25 чеков из СДЭК с информацией о посылках, отправленных 2 апреля из мозырского отделения в Рубцовск. Они содержат ФИО отправителя и получателя, номера телефонов и описание грузов. Сопоставив эти данные с информацией проектов "Беларускi Гаюн" и "База данных", мы выяснили, что как минимум 16 человек из 49, помимо других вещей, отправили в Рубцовск инструменты, а 12 человек - одежду. Среди отправляемых вещей также были электросамокат, кофемашина, палатка, телевизоры и музыкальные колонки.

Судя по всему, первые отправления из Мозыря в Рубцовск начались еще в конце марта. В одном из проукраинских Telegram-чатов, участники которого пытаются деанонимизировать российских военных, корреспондент "Медузы" обнаружил номера и более ранних отправлений в Рубцовск из мозырского отделения СДЭК. Например, заказ на доставку от 30 марта, за день до появления первых сообщений проекта "Беларускi Гаюн", - о том, что российские солдаты отправляют "возможно, краденые" вещи в РФ. Его до сих пор можно найти на сайте СДЭК.

Самовывоз по-росгвардейски

13 января 2022 года неизвестный мужчина, прогуливаясь по одной из центральных улиц Рубцовска, украл снегоуборщик, выставленный возле магазина электротехники. Видео происшествия с камер наблюдения было опубликовано в группе "Инцидент Рубцовск" в соцсети "ВКонтакте". "Самовывоз", - прокомментировал пост пользователь "Влад Ростов".

Спустя три месяца уже сам "Влад", возможно, попал на резонансную видеозапись с веб-камер из офиса экспресс-доставки СДЭК в белорусском городе Мозырь Гомельской области, расположенного недалеко от границы с Украиной.

Видео: Российские солдаты в пункте СДЭК

2 апреля россиянин Владислав Простов, судя по списку проекта "База данных", отправил из Мозыря в Рубцовск три посылки общим весом в 121 килограмм. Получателем посылки указана Олеся Простова, возможно - жена Владислава.

"Медуза" попыталась найти страницу Владислава в соцсети "ВКонтакте". Судя по всему, это упомянутый выше "Влад Ростов". Сначала мы обнаружили профиль Олеси Простовой из Рубцовска (сейчас она переименовалась в "Олесю Постову" - по аналогии с мужем, удалив одну букву из фамилии), но Владислава нет у нее в друзьях. Однако он поставил лайк на одну из ее старых фотографий, а в ее Instagram (сейчас профиль закрыт; на превью видно, что ее профессия - косметолог) опубликованы их совместные фото.

На аватарке профиля Владислава Простова - коротко стриженый мужчина за 30 в камуфляже. Судя по комментариям Простова в соцсети, он увлекается рыбалкой и тайским боксом. Среди подписок на местные паблики и развлекательные группы встречаются специализированные военные сообщества: "Тактика спецназа", "Новости войны".

Помимо этого "Влад" - участник закрытой группы "46 отдельная ордена Жукова бригада оперативного назначения": это соединение Росгвардии, которое базируется в Чечне. Ранее расследовательский проект Conflict Intelligence Team сообщал, что гвардейцы из 46-й бригады могут участвовать в боевых действиях в Украине.

"Медузе" не удалось обнаружить связь Простова с чеченским соединением национальной гвардии. Однако в 2012 году человек с теми же ФИО и датой рождения указывал своим местом работы войсковую часть 6720, судя по базе данных "Жители России". Часть дислоцируется в Рубцовске, это 656-й полк оперативного назначения войск национальной гвардии (Росгвардии).

Владислав Простов может до сих пор служить в войсковой части 6720 - военнослужащие оттуда точно участвуют в войне в Украине: алтайские СМИ писали о смерти солдата из этой части, а рубцовчане отправляли посылки военнослужащим части 6720 в рамках акции "Посылка солдату".

10 апреля "Влад Ростов" ограничил доступ к своему профилю и с тех пор не появлялся в сети. Олеся Простова закрыла доступ в свой Instagram. Указанный в профиле номер телефона доступен для звонков, но после продолжительных гудков слышен лишь голос автоответчика, предлагающий оставить абоненту голосовое сообщение.

Назло рекордам

Крупнейший груз - 17 посылок весом почти в полтонны (440 килограммов) - 2 апреля отправил из Мозыря в Рубцовск россиянин Евгений Коваленко. Среди прочего это инструменты, музыкальные колонки, стол и палатка. Точный вес каждой посылки неизвестен, но если бы каждый груз из 17 отправленных весил одинаково (25,8 кг), на оплату доставки Коваленко потратил бы более 52 тысяч рублей - 577 евро (стоимость отправки одной посылки в Рубцовск размером до 50 кг, согласно "калькулятору" СДЭК, составляет 3085 рублей - 34 евро).

В 2018 году о молодом лейтенанте Евгении Коваленко, прибывшем служить в ту самую "росгвардейскую" войсковую часть 6720, писала газета "Алтайская правда". Уроженец села Гилевка Завьяловского района Алтайского края, он вступил в должность командира первого разведвзвода разведывательной роты.

"Главное - добиться уважения. А как это сделать? Только личным примером - делай как я. И стараться всегда быть на голову выше", - так Коваленко ответил на вопрос корреспондента алтайской газеты о том, как он будет выстраивать отношения с подчиненными.

ПОЧЕМУ ЭТО ТОТ ЖЕ КОВАЛЕНКО?

Почему мы считаем, что Евгений Коваленко с видеозаписей веб-камер СДЭК и Евгений Коваленко из публикации "Алтайской правды" - это один и тот же человек?

"Беларускi Гаюн" приводит полное ФИО отправителя посылок - Евгений Евгеньевич Коваленко. Человек с такими же ФИО, заполняя заявку на получение медсправки Ф-20 (нужна для заселения в кампусы или общежития), в качестве домашнего адреса указал село Гилевка Алтайского края. Информация об этом следует из утечек персональных данных россиян, которые изучила "Медуза".

Мы сравнили три фотографии: скриншот записи с веб-камер, где видно лицо Коваленко; фото из соцсетей родственников Коваленко, найденное с помощью загрузки скриншота с мозырской веб-камеры в систему распознавания лиц FindClone; фотографию из газеты "Алтайская правда". На снимке из газеты можно заметить молодого человека с такой же линией роста волос, что и на предыдущих трех фотографиях.

Также "Беларускi Гаюн" опубликовал номер телефона - по информации Telegram-канала, принадлежащий Евгению Евгеньевичу Коваленко. Приложение для определения номеров NumBuster по запросу этого номера показывает, что другие пользователи записывали его как "Коваленко Е. Е.", "Командир Взв" и "Коваленко РР" (вероятно, имеется в виду разведрота). У нескольких человек он записан как "Муж Марго" или просто "Марго": получателем его 17 посылок, судя по информации "Базы данных", является Маргарита Коваленко - его жена.

В детстве, как писала газета, Коваленко "играл в войнушку с пацанами", смотрел фильмы, где "солдаты смело бросались в бой, защищая Родину" - тогда у него и "зародилась мечта стать военным". После школы он поступил в Новосибирский военный институт войск национальной гвардии им. И. К. Яковлева.

Помимо воинской службы, Коваленко занимался скупкой и продажей автомобилей, следует из объявлений его профиля на "Авито", привязанного к номеру телефона, который он указал в СДЭК. Среди архивных объявлений профиля: Nissan X-Trail за 1,3 миллиона рублей (14 500 евро) и Toyota Vitz за 430 тысяч рублей  (4780 евро).

Аватарка Коваленко в Телеграме и на сайте "Авито" - рука на руле BMW. В 2021 году Евгений Коваленко стал владельцем люксового кроссовера BMW X3, следует из утекших баз данных ГИБДД.

Актуальное объявление (с указанным адресом: Алтайский край, город Рубцовск) о продаже литых дисков за 14 тысяч рублей (155 евро) опубликовано 12 января 2022 года. Судя по сайту "Авито", объявление было обновлено 13 марта 2022-го - в разгар военной кампании в Украине.

Сейчас, если звонить по номеру телефона Коваленко, вызов сразу переключается на автоответчик.

Город победившего телевизора

Рубцовск расположен на юге Алтайского края. Население города едва превышает 140 тысяч человек, следует из данных Росстата за 2019 год. При этом, согласно тому же исследованию Росстата, почти треть местных жителей - пенсионеры (51 тысяча человек в 2019-м). До распада СССР Рубцовск - крупный машиностроительный центр Западной Сибири, моногород, разросшийся вокруг моторо-тракторного завода. В 2011 году завод обанкротился, сейчас на его месте пустырь с руинами. Рубцовск также известен тем, что там производится сыр "Ламбер".

В городе расположены сразу четыре исправительные колонии (ИК №№ 4, 5, 9 и 10), которые алтайская пресса называет "островком стабильности". Зарплата инспектора в ИК № 10 составляет 27 тысяч рублей (300 евро), следует из информации о вакансии на сайте "Работа России"; в то время как зарплата уборщика в местном торговом центре - от восьми до девяти тысяч "на руки", а заработная плата фельдшера в государственной больнице может варьироваться от 18 до 25 тысяч рублей (от 200 до 278 евро). Зарплата стрелка в войсковой части 6720-25 000 рублей (от 74 до 278 евро). В городских пабликах ищущим работу иногда советуют идти в контрактную армию.

Жители Рубцовска жалуются местным журналистам, что работы в городе практически нет. Поэтому рубцовчанам приходится искать сторонние источники дохода. "Барыга" (имеется в виду торговля чем придется) - очень распространенная в Рубцовске "профессия", пишет алтайский интернет-портал altapress.ru.

"Торгуют кто чем может: подержанными машинами, материалами с разобранных заводов, казахскими сигаретами и водкой. Некоторые - очень успешно, - говорится в материале altapress.ru. - Рубцовск - город безработных на дорогих машинах, город большого социального расслоения. Концентрация "лексусов", "инфинити", дорогих "тойот" здесь точно не меньше, чем в Барнауле. В то же время доходы многих не превышают прожиточный минимум".

Как минимум каждый пятый (10 человек из 49) отправитель грузов в Рубцовск 2 апреля, о котором стало известно журналистам, оплатил доставку телевизора (мы получили эту цифру, сопоставив данные чеков СДЭК, полученные от источника "Медузы" в офисе компании, с информацией проектов "Беларускi Гаюн" и "База данных").

Евгений Чучалин, отправивший в Рубцовск сразу несколько телевизоров, в 2019 году уже продавал "телевизор sonni" (авторская орфография сохранена) за 30 тысяч рублей (333 евро). Информация об этом сохранилась в архивных объявлениях его профиля на "Авито", привязанного к номеру телефона, который Чучалин указал в офисе СДЭК.

Получателем посылки Евгения указана Наталья Чучалина, его жена. "Медуза" нашла ее страницу в соцсети "ВКонтакте", которая ранее, судя по сохранившемуся архивному снапшоту, была у них общей. Тогда в профиле местом работы была названа все та же войсковая часть 6720.

Номер телефона, указанный Чучалиным, сейчас заблокирован. Его жена закрыла свой профиль "ВКонтакте" и не ответила корреспонденту "Медузы" на заявку на добавление в друзья.

Телевизор в Рубцовск, судя по чеку из СДЭК, направил и 28-летний Дмитрий Жумалин, окончивший школу в небольшом селе Новоегорьевское Алтайского края (его профили в соцсетях мы смогли найти благодаря номерам телефонов, указанных Жумалиным в одном из чеков СДЭК; информацию о дате и месте рождения он указал на своей странице во "ВКонтакте"). Судя по базе данных "Жители России", в 2018 году человек с такими же ФИО и датой рождения занимал должность старшего пулеметчика в войсковой части 6720.

"Тому, кто умеет ждать, всегда достается самое лучшее!" - такой статус стоит у Жумалина в профиле во "ВКонтакте". При попытках дозвониться на номер телефона Жумалина, а также по номеру его родственницы, указанному в чеке СДЭК, автоответчик сообщает, что "номер временно заблокирован".

Некоторые отправители посылок из Мозыря не скрывают своей связи с армией. На их страницах в соцсетях, которые "Медузе" удалось найти, сопоставляя выдачу из внутреннего поиска "ВКонтакте" с публикациями "Беларускi Гаюн" и "Базы данных", а также с чеками СДЭК, можно заметить фотографии в военной форме. Например, Дмитрий Солодовников, предположительно, отправивший три посылки общим весом 66 килограммов, выкладывал во "ВКонтакте" свою фотографию, на которой можно разглядеть полевой шеврон внутренних войск. В профиле указан город проживания - Рубцовск. Судя по данным базы "Жители России", в 2020 году он занимал должность пулеметчика в части 6720. Номер телефона Солодовникова сейчас заблокирован.

Открыто публиковал фотографии в военной форме и 32-летний Артем Лазарев, направивший в Рубцовск запчасти и электросамокат (всего 255 килограммов). Выпускник Омского танкового инженерного института Лазарев придерживается "монархических взглядов", увлекается спортом и любит охоту, следует из информации его профиля во "ВКонтакте". На одной из совместных фотографий Лазарева с женой также можно заметить шеврон внутренних войск - косвенное свидетельство того, что он служит в той же части, что и уже упомянутые отправители посылок.

Номер телефона Лазарева заблокирован. Старая страница его жены, на которой опубликована вышеуказанная совместная фотография, открыта (на стене профиля проукраинские пользователи соцсети пишут проклятья; "Надеюсь вы убьетесь ***** [нафиг] на украденном электросамокате", - так выглядит последний комментарий).

Вероятно, все отправители посылок из Мозыря в Рубцовск - военнослужащие 656-го полка оперативного назначения войск национальной гвардии (войсковой части 6720) - в открытых источниках нет информации о других действующих частях, дислоцирующихся в Рубцовске.

"Здарова, ты еще живой?"

"Беларускi Гаюн", назвавший российских солдат с видео мародерами, сообщал и о том, что военнослужащие из РФ активно закупаются в магазинах Мозыря, приобретая бытовую технику и косметику. По словам сотрудников СДЭК, с которыми поговорило издание "Зеркало", отправлявшие 2 апреля посылки российские военные объясняли, что в Беларуси технику "дешевле приобретать". Как убедилась "Медуза", техника на самом деле стоит примерно одинаково: например, телевизор LG 32LK510BPLD в минском интернет-магазине Techno стоит 967 белорусских рублей (около 27,5 тысячи российских рублей - 305 евро), а в московском магазине DNS он обойдется даже дешевле: в 23 тысячи рублей (256 евро). В Беларуси телевизор Thomson T32RTM6020 стоит 942 белорусских рубля - то есть 26,5 тысячи рублей (295 евро), а в России - 27,5 тысячи (305 евро).

Как выяснила "Медуза", спустя несколько дней после выхода резонансных видеороликов генеральный директор СДЭК Леонид Гольдорт подписал приказ, запрещающий принимать к отправлению посылки с товарами, если отправитель не может подтвердить право собственности на них (например, предоставив кассовый чек). Кроме того, 7 апреля офис компании начал время от времени отключать видеотрансляции камер из своих отделений на границе с Украиной. В тот же день на официальном сайте СДЭК появилось сообщение о том, что в примерно 200 пунктах выдачи заказов наблюдаются сбои трансляций с камер наблюдения.

По состоянию на 13 апреля две трети посылок, которые были отправлены 2 апреля из Мозыря, исчезли из системы СДЭК или получили статус "не вручено", обратила внимание "Медиазона Беларусь". В 16 случаях сайт СДЭК выдает ошибку (статус "заказ не найден"), словно этого отправления никогда не было либо оно было удалено. 29 заказов имеют статус "не вручен". Такой статус присваивается, когда посылка была доставлена по адресу, но ее "не удалось вручить получателю либо получатель не забрал ее в течение двух недель после поступления". При этом 17 посылок российских военных к моменту публикации материала находятся в пути, пять вручены, а две ожидают вручения.

***

Отправлявшие посылки россияне, чьи контактные данные были опубликованы, получают шквал звонков и сообщений в социальных сетях от проукраинских активистов. Информацией об успешных "дозвонах" активисты делятся друг с другом в специальных Telegram-чатах по деанонимизации российских военных, обнаружил корреспондент "Медузы". "Короче, один хер телефон у последнего мародера рабочий, - пишет один из участников чата. - Но трубку не берет. До бабы его я дозвонился, но не записал. Они *** [блин] все непричемыши…"

Корреспондент "Медузы" спросил у другого участника чата, удалось ли ему дозвониться до российских военнослужащих. "Один ответил мне в течение пяти минут. На мое приветствие "Здарова, ты еще живой?" он сказал - "Слава России". Писал тут еще другому, не отвечает уже три дня. И, наверное, не ответит", - сообщил респондент (намекая, вероятно, на гибель своего собеседника во время боевых действий).

Николаю Степанову, который отправил в Уссурийск 140 килограммов запчастей и кондиционер, дозвонился человек, чей голос могут узнать любители телефонных розыгрышей, - украинский телефонный пранкер Евгений Вольнов (настоящее имя - Никита Кувиков). Запись он выложил в своем Телеграм-канале. В 2020-м в России Вольнова заочно приговорили к шести годам лишения свободы за "публичное оправдание терроризма". Еще одно дело против Вольнова возбуждено за то, что в день пожара в торговом центре "Зимняя вишня" он позвонил в кемеровский морг и сообщил работнику, что из торгового центра "привезут более 300 тел".

"Мы вынуждены остановить вашу посылку, так как поступила информация, что вещи были украдены. Мы будем вынуждены вернуть их назад в Украину. Где вы взяли эти запчасти и кондиционер? У вас имеются чеки?" - говорит в трубку пранкер, представившись сотрудником компании СДЭК.

Степанов в ответ бурчит что-то непонятное. "Мы вырежем тебя и твою семью. Тебя и твоих подельников. Ты понял, пидорас? - отвечает Вольнов. - Ты от ответственности не уйдешь".

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