Полтонны "трофеев". Журналисты разыскали военных из РФ, отправлявших огромные посылки в Россию

Видео: Перехваченный разговор, предположительно, российского солдата в Украине с семьей
Однако наиболее убедительными доказательствами возможного мародерства стали видеозаписи с веб-камер из офисов СДЭК с людьми в военной форме - первые из них появились в начале апреля. На рукавах некоторых отправителей посылок можно разглядеть шевроны российских войск - в частности, Русская служба Би-би-си обратила внимание на шевроны 56-й десантно-штурмовой бригады.
Трехчасовое видео с подписью "Российские солдаты отправляют через СДЭК краденые в Украине вещи в РФ" в начале апреля выложил Telegram-канал "Беларускi Гаюн". Также он получил от неназванного источника "массив личных данных" российских солдат, пересылавших вещи с помощью СДЭК из белорусского Мозыря. Канал опубликовал имена и номера телефонов 16 человек, которые 2 апреля отправили в Россию крупные грузы из Мозыря - весом от 50 до 440 килограммов.
Тем временем российский активистский проект "База данных" опубликовал, как утверждается, "полный список" военных, которые 2 апреля отправляли вещи из Мозыря: в нем 69 отправителей, рядом с их именами указаны вес посылок, адреса и имена получателей, а также номера заказов, по которым можно отслеживать отправления. "Медиазона Беларусь" проверила все утекшие номера посылок на сайте СДЭК - они действительно существуют и приняты в мозырском отделении фирмы. Инициалы получателей посылок, указанные на сайте СДЭК, совпадают с указанными "Базой данных".
Больше всего посылок из Мозыря, отправленных 2 апреля, едут в западносибирский город Рубцовск в Алтайском крае - его указали 49 отправителей из 69, опубликованных "Базой данных". Среди городов-получателей есть также Москва, Чита, Ангарск, Ульяновск, Омск и Уссурийск. Вес крупнейшего отправления составил почти полтонны - 440 килограммов (эта посылка идет в Рубцовск), самого маленького - всего три килограмма. Средний вес отправления на одного человека - 54 килограмма, подсчитала "Медуза".
"Медузе" удалось получить 25 чеков из СДЭК с информацией о посылках, отправленных 2 апреля из мозырского отделения в Рубцовск. Они содержат ФИО отправителя и получателя, номера телефонов и описание грузов. Сопоставив эти данные с информацией проектов "Беларускi Гаюн" и "База данных", мы выяснили, что как минимум 16 человек из 49, помимо других вещей, отправили в Рубцовск инструменты, а 12 человек - одежду. Среди отправляемых вещей также были электросамокат, кофемашина, палатка, телевизоры и музыкальные колонки.
Судя по всему, первые отправления из Мозыря в Рубцовск начались еще в конце марта. В одном из проукраинских Telegram-чатов, участники которого пытаются деанонимизировать российских военных, корреспондент "Медузы" обнаружил номера и более ранних отправлений в Рубцовск из мозырского отделения СДЭК. Например, заказ на доставку от 30 марта, за день до появления первых сообщений проекта "Беларускi Гаюн", - о том, что российские солдаты отправляют "возможно, краденые" вещи в РФ. Его до сих пор можно найти на сайте СДЭК.
Самовывоз по-росгвардейски
13 января 2022 года неизвестный мужчина, прогуливаясь по одной из центральных улиц Рубцовска, украл снегоуборщик, выставленный возле магазина электротехники. Видео происшествия с камер наблюдения было опубликовано в группе "Инцидент Рубцовск" в соцсети "ВКонтакте". "Самовывоз", - прокомментировал пост пользователь "Влад Ростов".