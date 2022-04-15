Полтонны "трофеев". Журналисты разыскали военных из РФ, отправлявших огромные посылки в Россию

В 2018 году о молодом лейтенанте Евгении Коваленко, прибывшем служить в ту самую "росгвардейскую" войсковую часть 6720, писала газета "Алтайская правда". Уроженец села Гилевка Завьяловского района Алтайского края, он вступил в должность командира первого разведвзвода разведывательной роты.

"Главное - добиться уважения. А как это сделать? Только личным примером - делай как я. И стараться всегда быть на голову выше", - так Коваленко ответил на вопрос корреспондента алтайской газеты о том, как он будет выстраивать отношения с подчиненными.

ПОЧЕМУ ЭТО ТОТ ЖЕ КОВАЛЕНКО?

Почему мы считаем, что Евгений Коваленко с видеозаписей веб-камер СДЭК и Евгений Коваленко из публикации "Алтайской правды" - это один и тот же человек?

"Беларускi Гаюн" приводит полное ФИО отправителя посылок - Евгений Евгеньевич Коваленко. Человек с такими же ФИО, заполняя заявку на получение медсправки Ф-20 (нужна для заселения в кампусы или общежития), в качестве домашнего адреса указал село Гилевка Алтайского края. Информация об этом следует из утечек персональных данных россиян, которые изучила "Медуза".

Мы сравнили три фотографии: скриншот записи с веб-камер, где видно лицо Коваленко; фото из соцсетей родственников Коваленко, найденное с помощью загрузки скриншота с мозырской веб-камеры в систему распознавания лиц FindClone; фотографию из газеты "Алтайская правда". На снимке из газеты можно заметить молодого человека с такой же линией роста волос, что и на предыдущих трех фотографиях.

Также "Беларускi Гаюн" опубликовал номер телефона - по информации Telegram-канала, принадлежащий Евгению Евгеньевичу Коваленко. Приложение для определения номеров NumBuster по запросу этого номера показывает, что другие пользователи записывали его как "Коваленко Е. Е.", "Командир Взв" и "Коваленко РР" (вероятно, имеется в виду разведрота). У нескольких человек он записан как "Муж Марго" или просто "Марго": получателем его 17 посылок, судя по информации "Базы данных", является Маргарита Коваленко - его жена.