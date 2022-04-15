Минюст России объявил Юрия Дудя и Екатерину Шульман "иноагентами"
Министерство юстиции России внесло в реестр "СМИ - иностранных агентов" еще девять человек, самыми популярными из которых оказались журналист Юрий Дудь и политолог Екатерина Шульман.
Министерство юстиции России внесло в реестр "СМИ - иностранных агентов" еще девять человек, самыми популярными из которых оказались журналист Юрий Дудь и политолог Екатерина Шульман.
Также "новенькими" в списке стали карикатурист Сергей Елкин, журналисты Роман Доброхотов, Карен Шаинян и Кирилл Кругликов, ЛГБТ+активистка, учредитель ранее также объявленного "иноагентом" НКО "Лилит" Регина Дзугкоева, психотерапевт и ученый Мария Сабунаева, обозреватель Алексей Семенов.
На данный момент в реестре "иноагентов" 142 записи. Подавляющую часть "СМИ - иноагентов" составляют не организации, а физические лица - преимущественно, журналисты.
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