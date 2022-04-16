Больного Андрея Губина выживают из собственной квартиры

Эту квартиру Губин купил много лет назад. Сейчас певец готов распрощаться с многомиллионной недвижимостью ради своего спокойствия и ищет съемное жилье. Напомним, что артист уже много лет не выступает и живет за счет авторских отчислений.

"Сейчас живу один. Вчера вот думал, что делать? Непонятно. Каждый день происходит какая-то мерзость. Квартира у меня хорошая, но шумно. Соседи поют страшными голосами, а ты сиди и слушай это. Ненавижу!" - сказал он журналистам канала ТВЦ.

Андрей Губин признался, что периодически он встречается с девушками.

"Если не встречаться, то какой смысл тогда писать песни про любовь? Девушки есть очень хорошие, но со мной сложно жить. У меня дома все время играет моя музыка, иногда по кругу одна и та же песня может звучать 24 часа. Не каждая выдержит", - отмечает он.

Напомним, что уже около 15 лет у артиста проблемы со здоровьем. Его мучают страшные боли.

"Сложно привыкнуть к таким болям, как у меня. Если неделю болит, уже выть хочется, а представь себе - 15 лет! Из-за того, что болезнь точит, становлюсь вредным, как все старые люди, которые постоянно ворчат. Почему? Потому что все болит. Порой кажется, что отступает. Есть позитивные сдвиги. Но у меня серьезные проблемы со здоровьем. Из-за того, что кровь по позвоночнику не поступает в шейный отдел, не происходит притока крови к этим местам на лице, десны оголяются", - признался Губин в интервью.

Певец отметил, что многие ему не верят и думают, что он симулирует.

Первые симптомы появились еще в 16 лет. В 28 лет Губин написал песню "Я устал от небес вечной милости ждать". Артист признался, что уже тогда ему было очень больно. С тех пор его состояние только ухудшилось.

Ходят слухи, что страшный диагноз артиста - это выдумка и виной всему алкоголь. Андрей Губин не отрицает, что после концерта он мог выпить. Он и сейчас выпивает, но, по его словам, "не бухает": "Я никогда не пил по три дня подряд, я не знаю, откуда вообще у людей столько здоровья? Я пью примерно раз в две недели по чуть-чуть. Могу выпить водку, могу - вино, все подряд могу. Но я как бы непьющий человек. Ну что такое раз в две недели?".

Ранее артист хотел перебраться в Египет, но в начале сентября 2021 года он вернулся в Россию. В разговоре со СМИ Губин отметил, что сейчас в его жизни нет ничего, ради чего ему стоило бы жить.