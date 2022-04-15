Пт, 15.04.2022
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Эгил Левитс, президент Латвии после возвращения из Украины

"Началась борьба за живучесть". Украина утверждает, что спасти моряков "Москвы" не удалось

ФОТО: CHINE NOUVELLE/SIPA/Scanpix

Российские военные не смогли спасти экипаж затонувшего российского крейсера "Москва", сообщила в пятницу, 15 февраля, пресс-секретарь морской охраны украинской погранслужбы Наталья Гуменюк.

"Попадание привело к детонации боекомплекта - и началась борьба за живучесть. Мы наблюдали за тем, как другие корабли пытались оказать помощь, но даже силы природы были на стороне Украины", - цитирует Гуменюк "Русская служба Би-би-си".

"Шторм не позволял ни провести спокойно спасательную операцию, ни эвакуировать экипаж, - добавила она. - Поражения настолько серьезные, что боеспособность корабля утеряна".

Вечером в четверг минобороны России подтвердило, что крейсер затонул из-за пожара, сдетонировавшего боезапаса и шторма. Однако плохие погодные условия якобы не помешали эвакуировать моряков на другие корабли в Черном море.

Представители Украины сообщали, что судно атаковали украинскими ракетами "Нептун". Россия на данный момент это не признает. О погибших или раненых российская сторона также пока ничего не говорит.

На борту "Москвы" было 510 человек.

"Экипаж вывезли на постоянное место дислокации [в Севастополь]", - сообщил источник российскому информационному агентству ТАСС, но не уточнил, сколько человек было на крейсере, в начале пожара, и сколько моряков удалось эвакуировать.

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