"Началась борьба за живучесть". Украина утверждает, что спасти моряков "Москвы" не удалось

"Попадание привело к детонации боекомплекта - и началась борьба за живучесть. Мы наблюдали за тем, как другие корабли пытались оказать помощь, но даже силы природы были на стороне Украины", - цитирует Гуменюк "Русская служба Би-би-си".

"Шторм не позволял ни провести спокойно спасательную операцию, ни эвакуировать экипаж, - добавила она. - Поражения настолько серьезные, что боеспособность корабля утеряна".

Вечером в четверг минобороны России подтвердило, что крейсер затонул из-за пожара, сдетонировавшего боезапаса и шторма. Однако плохие погодные условия якобы не помешали эвакуировать моряков на другие корабли в Черном море.

Представители Украины сообщали, что судно атаковали украинскими ракетами "Нептун". Россия на данный момент это не признает. О погибших или раненых российская сторона также пока ничего не говорит.

На борту "Москвы" было 510 человек.

"Экипаж вывезли на постоянное место дислокации [в Севастополь]", - сообщил источник российскому информационному агентству ТАСС, но не уточнил, сколько человек было на крейсере, в начале пожара, и сколько моряков удалось эвакуировать.