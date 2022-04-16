Выявлен 191 новый случай Covid-19, скончались 3 человека

Скончались 3 человека в возрасте от 50 до 99 лет:

один человек - в возрасте от 50 до 59 лет;

один человек - в возрасте от 70 до 79 лет;

один человек - в возрасте от 90 до 99 лет.

Двое из умерших не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, один был привит.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 50 не были привиты или не прошли полный курс вакцинации, 141 человек был вакцинирован.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения - 574,5 случая.

Всего вчера было сделано 1463 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 13,1%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно был подтвержден у 812 877 жителей Латвии.