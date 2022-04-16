Выявлен 191 новый случай Covid-19, скончались 3 человека
За минувшие сутки в Латвии зарегистрирован 191 новый случай Covid-19, получены данные о трех смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За минувшие сутки в Латвии зарегистрирован 191 новый случай Covid-19, получены данные о трех смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Скончались 3 человека в возрасте от 50 до 99 лет:
Двое из умерших не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, один был привит.
Из выявленных вчера зараженных Covid-19 50 не были привиты или не прошли полный курс вакцинации, 141 человек был вакцинирован.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения - 574,5 случая.
Всего вчера было сделано 1463 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 13,1%.
С начала пандемии Covid-19 лабораторно был подтвержден у 812 877 жителей Латвии.
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