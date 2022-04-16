Многомиллионная британская недвижимость попавших под санкции российских олигархов. Расследование Би-би-си

Михаил Фридман ФОТО: BBC

После того, как ЕС наложил на него санкции после вторжения России в Украину, живущему в Великобритании миллиардеру Михаилу Фридману заморозили акции в инвестиционной компании LetterOne, владеющей международной сетью магазинов здорового питания Holland & Barrett. 15 марта на него наложило санкции и британское правительство, заявив, что он "тесно связан с президентом Владимиром Путиным".

Фридман сказал Би-би-си, что введение санкций правительством Великобритании повергло его в шок и что заявление о его тесной связи с Владимиром Путиным "абсолютно неверно".

LetterOne, чуть менее 50% которой принадлежит Фридману и Петру Авену (см. ниже), объявила, что они "прекратили какое-либо участие в деятельности компании".

Фридман, состояние которого оценивается примерно в 12 миллиардов долларов, владеет огромным домом Athlone House на севере Лондона, за который в 2016 году он заплатил 65 миллионов фунтов.

Athlone House, Лондон ФОТО: SWNS

В интервью местной газете Hampstead and Highgate Express Фридман говорил в 2016 году, что здание изначально было спроектировано для промышленника XIX-го века, добавив: "Казалось, что это судьба, что меня как бизнесмена, через столетия привлечет та же недвижимость".

Фридман получил разрешение на обстоятельную реставрацию здания - в нем появились винный погреб, кинозал, бассейн, помещение для занятий йогой и сигарная комната.

Петр Авен ФОТО: BBC

Санкционные документы ЕС называют Петра Авена "одним из ближайших олигархов Владимира Путина", который "не действует независимо от требований президента".

Его активы в LetterOne, как и принадлежащие Фридману акции, тоже были заморожены.

Записи земельного кадастра показывают, что в 2009 году некая кипрская компания заплатила 8 миллионов фунтов за его дом Ingliston House в Вирджиния-Уотер в графстве Саррей.

Петр Авен на фоне принадлежащей ему скульптуры Генри Мура ФОТО: Rick Pushinsk

Сообщается, что Авен владеет обширной частной коллекцией произведений искусства, в которую входят работы Кандинского, Луизы Буржуа и Генри Мура. В свое время корреспонденты Financial Times сделали ряд фотографий Авена в его доме на фоне некоторых экспонатов его коллекции.

После попадания в санкционные списки ЕС он ушел с поста попечителя Королевской академии, которая вернула ему его пожертвования.

Авен рассказал Би-би-си, что его семья также владеет квартирой с двумя спальнями и однокомнатной квартирой-студией в центре Лондона.

Он сказал, что "категорически не согласен" с описанием правительством Великобритании, назвавшим его "прокремлевским олигархом".

По его словам, санкции против него "понятны, но несправедливы". Авен добавил, что не видит веских причин для применения санкций и что он никогда не действовал по требованию Владимира Путина.

"Я и мои партнеры всегда старались быть вне политики", - сказал он.

Герман Хан ФОТО: BBC

Родившийся в Киеве Герман Хан, по мнению властей Великобритании, является "близким соратником Владимира Путина, причастным к дестабилизации Украины". В марте он тоже попал под санкции.

Хан и его жена Анжелика владеют несколькими объектами недвижимости в Англии.