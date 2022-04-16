"Что-то подобное в Риге невообразимо": хирург из Латвии о работе в украинской больнице во время войны

"Что-то подобное в Риге невообразимо - темп, качество, сложные наркозы, которые они проводят, работая с разными локациями.

Скажем, если больного приходится переворачивать на бок, на спину, никто не жалуется и не выказывает недовольства. Если работа начинается в 8 утра, то люди приходят без пяти минут в восемь", - сказал Либерманис.

В начале было также установление о том, что работу в больнице следует прекращать с выключенным светом - в 19, но в текущей операционной другое освещение и другое расположение окон. Он указал, что, конечно, можно работать очень поздно или ночью, но делать это не рекомендуется, так как персонал устает, выгорает - люди начинают двигаться в "зомби-режиме по больнице".

По его словам, сейчас идет интенсивное сотрудничество с другой украинской больницей, где есть травматологическая служба, и там тоже проводятся операции.

Либерманис признался, что они набирают популярность в Киеве, за его пределами и в своей клинике. Люди поздравляют их, а местные жители доверяют их работе, видя в них национальных героев, что соответственно возлагает на них большую ответственность и обязанности.

На вопрос, должна ли Латвия как-то подготовиться к угрозе войны со стороны России, Либерманис подчеркнул, что стране следует переключить свое мышление.

"Когда мы впервые вернулись из Украины семь лет назад в 2015 году, нас не поняли. В 2018 году я постоянно говорил про военную тематику и военную микрохирургию, но мне сказали, что я не должен говорить о войне все время. Сейчас, если кто-то до сих пор думает, что война нас не касается, то человек должен срочно записаться к психиатру и проверить свое психическое здоровье, - сказал Либерманис.

Ежедневно, когда он едет в другую больницу, чтобы оперировать и консультироваться, ему часто приходится видеть трагические картины. Остановившись в супермаркете, чтобы купить туалетную бумагу, он увидел 16-этажное здание, в которое попал снаряд, что заставило Либерманиса задуматься о домах, квартирах, общественных зданиях и больницах в Риге.

"У нас есть дома из стекла. Например, у меня есть квартира в Вецаки, где две стеклянные стены, и если во двор упадет небольшой снаряд, эти стены разобьются и я останусь на улице в латвийском январе. У меня нет духовки, но есть центральное отопление, а климат в Латвии суровее, чем в Украине", - сказал Либерманис.

Он интересуется, есть ли в латвийских больницах военный план действий в случае боевых действий, который защитит больницу, и понимает ли персонал что-нибудь из военной тактики. Либерманис подчеркнул, что врач не станет сразу солдатом, если ему просто в последний момент выдадут оружие – об этом нужно говорить и проводить обучение.

В качестве примера он привел военный госпиталь в Киеве, где он сам работает. Во время разговора он находился в больничной столовой и был окружен персоналом в форме и с оружием. По его словам, если, например, одолеют охрану, то, по крайней мере, персонал больницы сможет продолжать обороняться. Либерманис подчеркнул, что больница может стать одной из целей, и "красный крест и белый халат в этом случае не защитит".