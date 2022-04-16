Опубликованы видео и фото с телами погибших возле комбината имени Ильича в Мариуполе
Журналисты Reuters были в Мариуполе возле металлургического комбината имени Ильича, где до недавнего времени держали оборону украинские военные, пишет "Медуза".
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Журналисты Reuters были в Мариуполе возле металлургического комбината имени Ильича, где до недавнего времени держали оборону украинские военные, пишет "Медуза".
Они описали то, что увидели:
"Завод превратился в безмолвные руины из искореженной стали и взорванного бетона, без признаков присутствия защитников.
Видео: Тела погибших возле комбината имени Ильича в Мариуполе
Русская служба BBC опубликовала видео, которое журналисты Reuters сняли возле комбината имени Ильича.
В этот день Минобороны РФ сообщило, что металлургический комбинат имени Ильича в Мариуполе "полностью освобожден от украинских националистов".
Во время войны информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта, оперативно проверить невозможно.
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