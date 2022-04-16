Сб, 16.04.2022
Действительно было тяжело все это видеть. Эгил Левитс, президент Латвии после возвращения из Украины
Эгил Левитс, президент Латвии после возвращения из Украины

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Опубликованы видео и фото с телами погибших возле комбината имени Ильича в Мариуполе

Разрушенный металлургический комбинат имени Ильича в Мариуполе ФОТО: Reuters/ScanPix

Журналисты Reuters были в Мариуполе возле металлургического комбината имени Ильича, где до недавнего времени держали оборону украинские военные, пишет "Медуза".

Они описали то, что увидели:

"Завод превратился в безмолвные руины из искореженной стали и взорванного бетона, без признаков присутствия защитников.

Снаружи на близлежащих улицах разбросано не менее полудюжины тел мирных жителей, в том числе женщина в розовой куртке и белых туфлях".

Видео: Тела погибших возле комбината имени Ильича в Мариуполе

Русская служба BBC опубликовала видео, которое журналисты Reuters сняли возле комбината имени Ильича.

Видеозапись была сделана 15 апреля.

В этот день Минобороны РФ сообщило, что металлургический комбинат имени Ильича в Мариуполе "полностью освобожден от украинских националистов".

Тела погибших возле комбината имени Ильича в Мариуполе ФОТО: Reuters/ScanPix

Во время войны информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта, оперативно проверить невозможно.

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