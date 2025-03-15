Даугавгривская крепость останется в собственности государства, ее будут поддерживать, изучать и развивать. Об этом агентству LETA сообщила руководитель отдела по связям с общественностью Министерства культуры Латвии (KM) Лита Кокале.
Что ждет Даугавгривскую крепость? Министерство культуры представило планы
Осознавая историческую и архитектурную ценность Даугавгривской крепости, а также ее потенциал для будущего развития, Министерство культуры, Министерство экономики (EM), Национальное управление культурного наследия, предприятие Publisko aktīvu pārvaldītājs Posessor, Рижская дума, администрация Рижского порта, латвийское отделение ICOMOS, Совет музеев Латвии и общество Bolderājas grupa договорились о совместной работе по сохранению и постепенному развитию крепости.
Как подчеркивает государственный секретарь Министерства культуры Даце Вилсоне, Даугавгривская крепость представляет собой ценность не только в национальном, но и в международном масштабе - как с точки зрения архитектурного и промышленного наследия, так и в контексте военной и морской истории. Местные сообщества уже активно заботятся о территории крепости, что подтверждает общественный интерес к ее сохранению, изучению и осмысленному развитию.
Государственный секретарь Министерства экономики Эдмунд Валантис отметил, что крепость обладает высоким туристическим потенциалом не только для Риги, но и для всего Балтийского региона. По его словам, в ближайшей округе аналогичный объект - лишь крепость в Даугавпилсе.
Крепость останется в собственности государства, а ее развитие будет финансироваться за счет различных источников.
Выполняя поручение, полученное на заседании госсекретарей 7 ноября 2024 года, Министерство культуры совместно с партнерами из государственного и негосударственного секторов разрабатывает концептуальный доклад. В нем будут изложены возможные сценарии оптимального использования крепости, оценка необходимых работ по консервации и реставрации, а также прогнозируемые затраты и источники финансирования. Ожидается, что этот документ будет представлен на рассмотрение Кабинета министров до конца марта.
Доклад предусматривает три уровня развития крепости: краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные цели.
Краткосрочная цель - обеспечить поддержание крепости, ее безопасность и наладить координацию между всеми вовлеченными сторонами. Для этого будет создана рабочая группа, которая определит первоочередные задачи, найдет исполнителей работ и разработает план финансирования. Кроме того, будет назначен постоянный сотрудник, отвечающий за координацию работы и базовое обслуживание объекта.
Среднесрочная цель - сохранить крепость, поддерживать ее в надлежащем состоянии и постепенно развивать. Это включает в себя благоустройство инфраструктуры, проведение укрепительных работ для сохранения исторических построек, дальнейшее изучение крепости, определение ее архитектурной и художественной ценности, подготовку технического заключения о состоянии зданий, разработку документации по реставрации и создание туристических маршрутов.
В долгосрочной перспективе цель правительства - сохранить этот уникальный европейский фортификационный объект и сделать его доступным для общества. Крепость должна стать центром культурной, образовательной и исследовательской деятельности, а также повысить свою международную известность.
Для достижения этой цели будет разработана стратегия долгосрочного развития крепости. Планируется, что на ее территории появится культурно-образовательное учреждение, например, Морской музей, который займется исследованием и сохранением исторических свидетельств. Рассматривается возможность передачи крепости в управление партнеру из негосударственного сектора на основе договора о делегировании.
Даугавгривская крепость (также известная как Усть-Двинская или Дюнамундская) - редкий пример сохранившегося фортификационного сооружения XVII века и объект национального значения. Подобные укрепления практически не остались в Европе, поскольку с XVIII века многие бастионы и земляные укрепления были разрушены.
Это единственная в Латвии крепость такого типа, возраст которой превышает 300 лет. Она занимает важное место в истории оборонных сооружений Европы благодаря своим передовым для своего времени решениям в области военной защиты.
Кроме того, крепость сыграла значительную роль в истории Латвии. В годы Первой мировой войны здесь была сформирована первая латышская военная часть - 1-й Даугавгривский латышский стрелковый полк. Во время борьбы за независимость Латвии крепость штурмовали бойцы 9-го Резекненского пехотного полка. Также в крепости жил и работал Эрнст Глюк - знаменитый переводчик Библии на латышский язык.
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