Выполняя поручение, полученное на заседании госсекретарей 7 ноября 2024 года, Министерство культуры совместно с партнерами из государственного и негосударственного секторов разрабатывает концептуальный доклад. В нем будут изложены возможные сценарии оптимального использования крепости, оценка необходимых работ по консервации и реставрации, а также прогнозируемые затраты и источники финансирования. Ожидается, что этот документ будет представлен на рассмотрение Кабинета министров до конца марта.

Доклад предусматривает три уровня развития крепости: краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные цели.

Краткосрочная цель - обеспечить поддержание крепости, ее безопасность и наладить координацию между всеми вовлеченными сторонами. Для этого будет создана рабочая группа, которая определит первоочередные задачи, найдет исполнителей работ и разработает план финансирования. Кроме того, будет назначен постоянный сотрудник, отвечающий за координацию работы и базовое обслуживание объекта.

Среднесрочная цель - сохранить крепость, поддерживать ее в надлежащем состоянии и постепенно развивать. Это включает в себя благоустройство инфраструктуры, проведение укрепительных работ для сохранения исторических построек, дальнейшее изучение крепости, определение ее архитектурной и художественной ценности, подготовку технического заключения о состоянии зданий, разработку документации по реставрации и создание туристических маршрутов.

В долгосрочной перспективе цель правительства - сохранить этот уникальный европейский фортификационный объект и сделать его доступным для общества. Крепость должна стать центром культурной, образовательной и исследовательской деятельности, а также повысить свою международную известность.