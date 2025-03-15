Бывший наемник ЧВК "Вагнер", потерявший ногу в бою, заявил журналистам WP: "Все перевернулось с ног на голову. Но это политика. Никто не хочет видеть сильную Россию, особенно Америка".

Напряжение растет и в рядах Русской православной церкви, которая объявила "священную войну" не только Украине, но и Западу в целом. Глава православного телеканала "Спас" Борис Корчевников написал: "Для американцев это просто сделка, управляемая сатаной, а для нас - это война и жертва во имя будущего России". Его пост получил широкий отклик среди православных активистов и связанных с Патриархатом каналов.

Политолог Владимир Пастухов из Лондонского университетского колледжа считает, что возможное мирное соглашение может привести к глубокой расколу в ультранационалистическом лагере, что поставит под вопрос легитимность власти Владимира Путина.

"Если сделка действительно состоится, внутренние конфликты вспыхнут с утроенной силой, став серьезной угрозой стабильности режима", - утверждает Пастухов.

Однако бывший кремлевский чиновник считает иначе: по его словам, ультранационалисты не имеют большого влияния ни в армии, ни в спецслужбах.

"В Кремле никого не интересует их мнение. Эти люди используются лишь тогда, когда это выгодно пропаганде. На практике их влияние минимально", " заявил он WP.

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