Все три года войны российская пропаганда пыталась убедить граждан, что главным врагом страны являются "коварные США", стремящиеся уничтожить Россию, а Украина и Европа - лишь марионетки в руках Вашингтона, проводящие войну против России. Однако сегодня экс-президент США Дональд Трамп активно выступает за прекращение конфликта и, возможно, намерен восстановить экономические связи между странами. Эта ситуация ставит российские власти в сложное положение. С одной стороны, желание наладить испорченные отношения с США выглядит логично. С другой - в Кремле не могут не учитывать радикальных "трубопатриотов", которые требуют вести войну до "победного конца".
Как сообщает The Washington Post, многие так называемые "Z-патриоты" заявили, что категорически против завершения боевых действий, если в Киеве не сменится власть и если президент Украины Владимир Зеленский не будет отстранен. Такое мнение может создать серьезные проблемы для Кремля.
"Всегда найдутся те, кто будет яро против нормализации отношений с США", - признал высокопоставленный источник в Кремле. "Это очень самоуверенная и непоколебимая часть общества".
Сообщения о переговорах с США, а особенно новости о договоренности между Вашингтоном и Киевом о 30-дневном перемирии, к которому призывают присоединиться и Москву, вызвали настоящую панику среди наиболее радикальных российских националистов, "Z-блогеров" и военных корреспондентов.
Евгений Расказов, участник боевых действий и автор Telegram-канала "Говорит ТопаZ", в резких выражениях призвал не идти на уступки США: "Надо дать отпор любому идиоту, который готов прогнуться перед американцами, поверив в их дружбу! Россия воюет с чистым злом - с ложью, которая губит целые народы!"
Военный блогер Alex Parker считает, что перемирие пойдет на пользу только Украине: "Что даст России перемирие? Ничего. А Украине? Стабилизацию фронта, особенно в районах Покровска и Курска".
Бывший наемник ЧВК "Вагнер", потерявший ногу в бою, заявил журналистам WP: "Все перевернулось с ног на голову. Но это политика. Никто не хочет видеть сильную Россию, особенно Америка".
Напряжение растет и в рядах Русской православной церкви, которая объявила "священную войну" не только Украине, но и Западу в целом. Глава православного телеканала "Спас" Борис Корчевников написал: "Для американцев это просто сделка, управляемая сатаной, а для нас - это война и жертва во имя будущего России". Его пост получил широкий отклик среди православных активистов и связанных с Патриархатом каналов.
Политолог Владимир Пастухов из Лондонского университетского колледжа считает, что возможное мирное соглашение может привести к глубокой расколу в ультранационалистическом лагере, что поставит под вопрос легитимность власти Владимира Путина.
"Если сделка действительно состоится, внутренние конфликты вспыхнут с утроенной силой, став серьезной угрозой стабильности режима", - утверждает Пастухов.
Однако бывший кремлевский чиновник считает иначе: по его словам, ультранационалисты не имеют большого влияния ни в армии, ни в спецслужбах.
"В Кремле никого не интересует их мнение. Эти люди используются лишь тогда, когда это выгодно пропаганде. На практике их влияние минимально", " заявил он WP.
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