ВИДЕО Жители Чиекуркалнса ежедневно рискуют жизнью из-за отсутствия переходов

Как сообщает передача Bez Tabu, людям, которые идут к автобусной остановке "Крустбазницас" со стороны улиц Вискалю и Крустабазницас, приходится буквально бросаться через дорогу, так как движение здесь очень интенсивное, а переходов нет. Чтобы воспользоваться ближайшим регулируемым переходом, необходимо сделать крюк в 400 метров в одну сторону, что означает почти километровый обходной путь.

"Да, добраться до остановки действительно очень сложно. Бывали моменты, когда я чуть не опоздала на автобус, потому что просто невозможно было перейти дорогу. Мои соседи уже давно писали в самоуправление с просьбой установить здесь пешеходный переход, но власти не видели в этом необходимости, ведь серьезных инцидентов здесь пока не было", - рассказала местная жительница Катрина.

Если переход нужен не к остановке, а просто на противоположную сторону улицы в направлении центра, то путь становится еще более долгим - более километра пешком.

В Рижской думе признают существование проблемы, но заявляют, что ее решение требует перестройки улицы, а на это нет средств.

"Город решает такие вопросы в порядке приоритетов, в зависимости от финансирования. К сожалению, в ближайшее время на этом перекрестке никаких работ не планируется", - пояснила представитель Рижской думы Лелде Рудзика. По ее словам, без реконструкции улицы установить пешеходный переход невозможно.

Видео: Сюжет передачи Bez tabu

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