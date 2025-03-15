В пятницу, 15 марта, в Рижский порт с официальным визитом прибыла 1-я постоянная военно-морская группа НАТО, чтобы укрепить региональную безопасность и взаимодействие союзников в Балтийском море. Об этом агентству LETA сообщила специалист по связям с общественностью ВМС Латвии Юстине Тилика.
В Латвию прибыла 1-я постоянная военно-морская группа НАТО
В ходе визита будут обсуждаться текущие и будущие направления сотрудничества, а также стратегия НАТО по защите подводной инфраструктуры.
Как отмечает Тилика, прибытие группы связано с военной операцией НАТО Baltic Sentry, запущенной в ответ на недавние инциденты, связанные с безопасностью подводных объектов. Основная цель Baltic Sentry - усилить присутствие альянса в Балтийском море, повысить оперативную готовность союзников и обеспечить стабильность в регионе.
1-я постоянная военно-морская группа НАТО (SNMG1) - одна из четырех постоянно действующих военно-морских групп альянса. Это многонациональное подразделение высокой готовности, входящее в состав сил быстрого реагирования НАТО и способное оперативно отвечать на различные вызовы в сфере безопасности.
Присутствие 1-й военно-морской группы в Балтийском регионе укрепляет коллективную оборону НАТО, демонстрируя способность альянса реагировать на потенциальные кризисы, защищать подводную инфраструктуру, морские коммуникации и стратегически важные объекты.
Как подчеркнула Тилика, присутствие НАТО в Балтийском море играет ключевую роль в стратегии коллективной обороны, а визит кораблей в Латвию является подтверждением неизменной приверженности союзников обеспечению стабильности и безопасности в регионе.
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