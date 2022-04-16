Зеленский: уничтожение солдат в Мариуполе поставит точку на переговорах с Россией

Зеленский рассказал, что для помощи украинским военным в Мариуполе ведутся переговоры на разных уровнях. Он также отметил, что украинские власти находятся на связи с солдатами, которые сейчас заблокированы на заводе.

"Мариуполь - это может быть, как десять Бородянок, и я хочу сказать, уничтожение наших военных, наших ребят поставит точку на всех переговорах. Глухой угол - потому что мы не торгуем территориями и нашими людьми. И чем больше будет Бородянок, тем сложнее будет", - отметил он. (цитата "Медузы").

Владимир Зеленский сказал, что ситуация в Мариуполе сейчас очень сложная - там нет еды, воды и медикаментов. Украинская сторона пыталась договориться о гуманитарных коридорах для раненых, женщин и детей, но Россия отказалась, сообщил президент.

Зеленский также отметил, что в городе исчезают люди: "Много людей исчезли, мы не знаем сколько людей исчезли".

"Что может спасти Мариуполь? Это мощное вооружение, которое нужно предоставить как можно скорее. Второе - это вопрос переговоров. Режим прекращения огня очень необходим, чтобы забрать раненых. Но это зависит от желания России. Они предлагают нашим людям сдаться", - заявил президент Украины.

Ранее глава непризнанной ДНР Денис Пушилин в эфире "России-24" заявил: "Те участники, скажем так, регулярной армии, морпехи, те, которые готовы были сдаться в плен, - они сдались. Те же националисты, то есть представители нацбатов [в Мариуполе], сдаваться, судя по всему, не намерены, поэтому они подлежат только уничтожению".