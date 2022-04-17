Вс, 17.04.2022
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Максим Кузахметов, петербургский историк и журналист

Выявлено 299 новых случаев Covid-19, скончался один человек

Пасхальный крестный ход в Риге. ФОТО: Edijs Pālens/LETA

За минувшие сутки в Латвии зарегистрирован 299 новых случаев Covid-19, получены данные об одной смерти, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Скончался человек в возрасте от 80 до 89 лет.

Он был вакцинирован.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 75 не были привиты или не прошли полный курс вакцинации, 224 человека были вакцинированы.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения - 562,1 случая.

Всего вчера было сделано 1916 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 15,6%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно был подтвержден у 813 176 жителей Латвии.

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