Выявлено 299 новых случаев Covid-19, скончался один человек
За минувшие сутки в Латвии зарегистрирован 299 новых случаев Covid-19, получены данные об одной смерти, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За минувшие сутки в Латвии зарегистрирован 299 новых случаев Covid-19, получены данные об одной смерти, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Скончался человек в возрасте от 80 до 89 лет.
Он был вакцинирован.
Из выявленных вчера зараженных Covid-19 75 не были привиты или не прошли полный курс вакцинации, 224 человека были вакцинированы.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения - 562,1 случая.
Всего вчера было сделано 1916 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 15,6%.
С начала пандемии Covid-19 лабораторно был подтвержден у 813 176 жителей Латвии.
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