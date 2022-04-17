На границе Польши и Беларуси застряли сотни грузовиков

Очередь достигает в длину около 80 км. Некоторые водители стоят в неподвижной колонне уже более 30 часов.

Затор на границе образовался после вступления в силу 16 апреля пятого пакета санкций против России, согласно которым российским и белорусским грузовикам запрещено въезжать и пребывать на территории Евросоюза.

Под исключение попали перевозчики лекарств, почты и нефтепродуктов.

До сих пор неясно, что будет с тысячами других грузовиков, которые по оценкам наблюдателей на данный момент находятся на территории ЕС. Возможно, их конфискуют местные власти.

Представляющий транспортные группы польский чиновник выразил обеспокоенность, что такой шаг может привести к аналогичным мерам против польских грузовиков, следующих через Россию и Беларусь.