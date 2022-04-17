23 апреля в 13:00 в Риге пройдет антивоенный митинг

На странице мероприятия в Facebook организаторы высказали свою позицию по поводу войны в Украине:

В конце февраля Российская Федерация развязала войну, введя войска на территорию Украины - суверенного государства.

Также организаторы митинга разместили манифест:

Мы требуем немедленного прекращения войны и полного вывода российских войск с территории Украины.

Мы - русскоязычное сообщество Латвии, граждане и неграждане, резиденты и новоприбывшие, репатрианты и граждане Российской Федерации, находящиеся сейчас в Латвии, заявляем:

1. Мы не приемлем насилие, узурпацию власти и захватническую политику в отношении других стран.

2. Европейские ценности: демократия, права человека, правовое государство, - считаем основой достойного существования.

3. Мы не тождественны нынешней российской власти и считаем ее действия преступными.

4. Любые формы пропагандистской, политической и фактической поддержки военной агрессии кремлёвского режима также рассматриваются нами как соучастие в преступлении.

5. Мы уважаем и высоко ценим законы, культуру, государственный язык и суверенитет Латвийской Республики.

6. Мы изъявляем свою гражданскую позицию мирным путем: посредством мирных акций и демонстраций, а также с помощью ведения социального и культурного диалога.

Подробнее с описанием мероприятия можно ознакомиться на страничке мероприятия.