23 апреля в 13:00 в Риге пройдет антивоенный митинг
23 апреля в 13:00 на площади у памятника Свободы пройдёт антивоенный митинг русскоязычного сообщества в Латвии, который организует общество "Русский голос против войны".
23 апреля в 13:00 на площади у памятника Свободы пройдёт антивоенный митинг русскоязычного сообщества в Латвии, который организует общество "Русский голос против войны".
На странице мероприятия в Facebook организаторы высказали свою позицию по поводу войны в Украине:
В конце февраля Российская Федерация развязала войну, введя войска на территорию Украины - суверенного государства.
Также организаторы митинга разместили манифест:
Мы требуем немедленного прекращения войны и полного вывода российских войск с территории Украины.
Мы - русскоязычное сообщество Латвии, граждане и неграждане, резиденты и новоприбывшие, репатрианты и граждане Российской Федерации, находящиеся сейчас в Латвии, заявляем:
1. Мы не приемлем насилие, узурпацию власти и захватническую политику в отношении других стран.
2. Европейские ценности: демократия, права человека, правовое государство, - считаем основой достойного существования.
3. Мы не тождественны нынешней российской власти и считаем ее действия преступными.
4. Любые формы пропагандистской, политической и фактической поддержки военной агрессии кремлёвского режима также рассматриваются нами как соучастие в преступлении.
5. Мы уважаем и высоко ценим законы, культуру, государственный язык и суверенитет Латвийской Республики.
6. Мы изъявляем свою гражданскую позицию мирным путем: посредством мирных акций и демонстраций, а также с помощью ведения социального и культурного диалога.
Подробнее с описанием мероприятия можно ознакомиться на страничке мероприятия.
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