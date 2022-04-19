СМИ: в Буче российские войска убили родственника Алексея Навального

"Да, Илья был дальним родственником Алексея, есть общий прадед", - поделился Павел Навальный. Сам он, как пишет Би-би-си, приходится находящемуся в заключении политику троюродным братом.

Староста добавил, что другие, более близкие родственники оппозиционера, также проживающие в Киевской области, не пострадали.

О смерти Ильи Навального в воскресенье, 17 апреля, сообщило немецкое издание Bild. По словам нескольких жителей Бучи, его застрелили российские военные. Соседи Ильи нашли его 12 марта с простреленной головой, при этом рядом с телом лежал его раскрытый паспорт. Соседи сделали вывод, что мужчину могли застрелить из-за одинаковой фамилии с российским оппозиционером.

Представители самого Алексея Навального информацию о его родстве с погибшим пока не прокомментировали. Политик в данный момент находится в исправительной колонии № 2 в Покрове Владимирской области. Туда его отправили после того, как заменили условный срок по делу Yves Rocher на реальный.