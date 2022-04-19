Макрон: Франции не нужен российский газ

"Европа зависит от российского газа, но Франции он не нужен", - сказал Макрон, добавив, что его страна пытается покупать газ на других рынках. Он отметил, что Франция будет продолжать настаивать на введении санкций Европейского союза (ЕС) в отношении поставок газа из РФ.

Макрон также отрицал, что вопрос об эмбарго российской нефти был отложен по его инициативе до окончания президентских выборов во Франции. Он сказал, что эмбарго блокирует другая страна, но не назвал ее. Он признал, что европейские страны должны прекратить покупать нефть и газ у России, чтобы "ослабить способность Москвы" вести боевые действия в Украине.

ЕС планирует ввести постепенное эмбарго на закупки российской нефти, чтобы еще больше наказать Москву за вторжение в Украину, однако переговоры, по сути, начнутся не раньше второго тура президентских выборов во Франции 24 апреля, сообщили на прошлой неделе источники New York Times.

Это было принято во избежание ситуации, когда возможное повышение цен на газ нанесет ущерб шансам Макрона на переизбрание.

ЕС долгое время воздерживался от обсуждения запрета на российскую нефть, учитывая ее важность для Германии и других стран, а также возможные экономические и политические последствия такого эмбарго для региона.