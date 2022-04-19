Штурм "Азовстали" в Мариуполе. Главное

"Частично штурмовые группы, которые были подобраны специально для штурма этого объекта, уже приступили к работе, - рассказал в эфире провластного российского канала "Россия 24" представитель народной милиции непризнанной ДНР Эдуард Басурин. - В этом нам хорошо помогает российская авиация и артиллерия. Надеемся, мы больше не будем слышать про страдания гражданского населения Мариуполя".

"Азовсталь" до настоящего момента контролировалась ВСУ, в частности, 36-й бригадой морпехов и полком "Азов".

В понедельник, 18 апреля, начальник патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин сказал CNN, что на "Азовстали" от российских обстрелов и авиаударов укрываются примерно 1000 человек. Вице-премьер Украины Ирина Верещук требовала от российских властей открыть гуманитарный коридор для гражданских лиц из города в Бердянск. Во вторник она сообщила, что сделать это так и не удалось.

Басурин при этом назвал информацию о нахождении на "Азовстали" гражданского населения "фейками".

Предложение сдаться

Минобороны РФ предложило украинским военным на "Азовстали" сложить оружие и с 12:00 по рижскому времени сдаться.

По предложенному плану, с 13:30 будет введен режим тишины, с 14:00 до 16:00 все защитники "Азовстали" должны выйти без оружия и боеприпасов.

Ведомство также указало, что Россия гарантирует сдавшимся "сохранение жизни и соблюдение всех норм Женевской конвенции по обращению с военнопленными, как это уже произошло с военнослужащими ВСУ, ранее сдавшимися в плен в Мариуполе".

Минобороны России: армия РФ с 14:00 открыла гуманитарный коридор для выхода с "Азовстали"

В ведомстве заявили, что по состоянию на 15:00 на комбинате введен режим полной тишины, а российские и войска ДНР по периметру "Азовстали" отведены на безопасное расстояние.

По близости от завода, по информации Минобороны, развернуты три гуманитарные колонны.

Гуманитарным коридором никто не воспользовался

Коридором, открытым российскими военными около "Азовстали" для эвакуации гражданских лиц, никто не воспользовался. Об этом, сообщает РИА "Новости", заявил руководитель администрации главы самопровозглашенной ДНР Алексей Никоноров.

Сообщения о бомбардировках

По сообщению Мариупольского горсовета, российская авиация наносит по "Азовстали" удары сверхтяжелыми бомбами. Командир "Азова" Прокопенко также говорил, что при бомбардировках используются "бомбы, разрушающие бункеры".

СБУ опубликовала аудиоперехват, в котором якобы "ростовский командир взвода захватчиков" рассказывает о планах авиации применить трехтонные авиабомбы и "сравнять все с землей".

В условиях войны оперативно проверить утверждения воюющих сторон невозможно.