Русские Латвии против войны. В субботнем митинге в Риге примет участие Чулпан Хаматова
В субботу, 23 апреля, у памятника Свободы в Риге пройдет антивоенный митинг русскоязычного сообщества Латвии "Русский голос против войны".
В субботу, 23 апреля, у памятника Свободы в Риге пройдет антивоенный митинг русскоязычного сообщества Латвии "Русский голос против войны".
Митинг "Русский голос против войны" - это акт солидарности со всеми, кто не молчит, кто берет на себя смелость и ответственность вслух осудить путинскую агрессию против суверенного государства Украины, требует прекращения безумной войны, вывода войск с территории Украины и расследования военных преступлений, сказано в пресс-релизе о мероприятии.
Организатор акции - сообщество "Русский голос против войны", объединившее русскоязычных жителей Латвии, которые считают преступной сегодняшнюю власть в России, не приемлют насилия и открыто заявляют об этом.
Зачем?
Акция "Русский голос против войны" позволит услышать слова достойных и порядочных людей, обычных жителей и гостей Риги, высказывающих свою гражданскую позицию. Прозвучат здесь также голоса общественных и политических деятелей. В числе участников митинга:
Участники митинга почтят минутой молчания память всех, кого погубила война, развязанная российским правительством. В ходе мероприятия прозвучат гимны Украины и Латвийской Республики. А воплощением общего свободного голоса, звучащего против насилия, станет акция "Крик", коллективная вокальная практика, в которой каждый буквально обретает собственный голос, свободу самовыражения и чувство единения с другими людьми.
Где и когда?
Начало митинга в 13:00, окончание - в 16:00. Адрес: г. Рига, бульвар Бривибас.
Дополнительная информация: +37126618610, gabouniyaorama@gmail.com.
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