Русские Латвии против войны. В субботнем митинге в Риге примет участие Чулпан Хаматова

Митинг "Русский голос против войны" - это акт солидарности со всеми, кто не молчит, кто берет на себя смелость и ответственность вслух осудить путинскую агрессию против суверенного государства Украины, требует прекращения безумной войны, вывода войск с территории Украины и расследования военных преступлений, сказано в пресс-релизе о мероприятии.

Организатор акции - сообщество "Русский голос против войны", объединившее русскоязычных жителей Латвии, которые считают преступной сегодняшнюю власть в России, не приемлют насилия и открыто заявляют об этом.

Зачем?

Акция "Русский голос против войны" позволит услышать слова достойных и порядочных людей, обычных жителей и гостей Риги, высказывающих свою гражданскую позицию. Прозвучат здесь также голоса общественных и политических деятелей. В числе участников митинга:

актриса Чулпан Хаматова

документалист, продюсер, президент Artdocfest Виталий Манский

философ, политолог и журналист Кирилл Мартынов

юрист и адвокат Елена Лукьянова

священник Павел Левушкан.

Участники митинга почтят минутой молчания память всех, кого погубила война, развязанная российским правительством. В ходе мероприятия прозвучат гимны Украины и Латвийской Республики. А воплощением общего свободного голоса, звучащего против насилия, станет акция "Крик", коллективная вокальная практика, в которой каждый буквально обретает собственный голос, свободу самовыражения и чувство единения с другими людьми.

Где и когда?

Начало митинга в 13:00, окончание - в 16:00. Адрес: г. Рига, бульвар Бривибас.

Дополнительная информация: +37126618610, gabouniyaorama@gmail.com.