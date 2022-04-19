ГРУ: Россия планировала вторгнуться в Беларусь после фальсификации выборов

"Полученные украинской военной разведкой документы свидетельствуют, что 1-я танковая армия РФ подготавливалась к вторжению для захвата территории Беларуси. После фальсификации выборов президента Беларуси вооруженные силы России разработали план вторжения и подавления народного протеста", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram.

Оккупацию Беларуси планировалось оправдать тем, что нельзя допустить, чтобы Россия была втянута "в региональную войну в районе континентальной Европы или в крупномасштабную войну на западе с государствами-членами НАТО".

Одно из доказательств того, что Россия готовила военную агрессию против соседнего государства - "легенда о плане формирования 1-й танковой армии и перегруппировке частей для выполнения задачи".

После прошедших в августе 2020 года выборов президента Беларуси, победителем на которых в очередной раз был объявлен Александр Лукашенко, Беларусь охватили массовые протесты, на улицы вышли сотни тысяч людей.

Власти безжалостно подавляли протесты, пока к зиме они постепенно не иссякли.

Во время протестов были задержаны десятки тысяч людей. Сотни протестующих были ранены, несколько убиты.

В условиях войны проверить информацию, предоставляемую какой-либо из сторон, не представляется возможным.