Вт, 19.04.2022
Мы знаем - если Путин выживет, он будет делать все возможное, чтобы увеличить военное присутствие России по возможности дальше на запад. Роберт Пирсон, американский дипломат
Роберт Пирсон, американский дипломат

Тиньков назвал войну против Украины безумной и резко отозвался о российской армии

ФОТО: Getty Images

Основатель Тинькофф банка Олег Тиньков в резких выражениях выступил против войны России против Украины и тех, кто ее поддерживает, а также раскритиковал российскую армию. Проживающий в Лондоне банкир оказался одним из немногих представителей российской бизнес-элиты, который позволил себе пойти против курса президента Владимира Путина.

"Я не вижу ни одного бенефициара этой безумной войны! Гибнут невинные люди и солдаты", - написал Тиньков в "Инстаграме" (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).

Он крайне резко оценил уровень подготовки российской армии. "А откуда армия будет хорошая, если все остальное в стране говно и погрязло в непотизме, холуйстве и чинопочитании? - задался вопросом банкир. - Кремлевские чиновники в шоке, что не только они, но и их дети теперь летом не поедут на Средиземное море. Бизнесмены пытаются спасать остатки имущества".

Тиньков также оскорбительно высказался в адрес людей, "рисующих Z", и предположил, что их в России всего 10%. "90% россиян против этой войны!" - полагает банкир.

Российские социологические службы ранее заявляли о высоком уровне поддержки российского вторжения, а эксперты говорили Би-би-си, что к опросам в военное время нужно относиться осторожно.

В заключение Тиньков обратился к "коллективному Западу" на английском языке с просьбой дать Путину возможность выйти из ситуации, чтобы "сохранить лицо и остановить эту бойню". "Пожалуйста, будьте более рациональными и гуманными", - написал он.

Это не первый пост Тинькова о войне. Еще 29 апреля он писал: "Сейчас в Украине погибают невинные люди, каждый день, это немыслимо и недопустимо! Государства должны тратить деньги на лечение людей, на исследования победы над раком, а не на войну. Мы против этой войны!"

Кто еще против?

До сих пор никто из крупных бизнесменов российского происхождения не позволял себе столь резкой критики в адрес российских властей и армии после начала вторжения.

На этом фоне выделяется миллиардер Олег Дерипаска, который в своем телеграм-канале тоже называл войну безумием, но при этом избегал прямых призывов к Путину закончить ее и не давал оценку действиям российской армии.

"К огромному сожалению, мы все еще далеки от окончания этого конфликта, и, судя по темпу этих странных переговоров, мир, к сожалению, не наступит в ближайшие месяцы, - писал Дерипаска 2 апреля, имея в виду российско-украинские переговоры. - А к сентябрю мир погрузится в глобальный продовольственный кризис, и правительства всех стран будут беспокоить их собственные выборы и уже совершенно другие новые проблемы… А это безумие, как мне кажется, нужно заканчивать уже сейчас!"

Дерипаска давно находится под американскими санкциями, 8 апреля он был включен в санкционный список ЕС. 24 марта в британские санкционные списки был включен Тиньков. Тиньков живет в Лондоне.

Еще 1 марта Тиньков перестал быть долларовым миллиардером, подсчитал Forbes. Вечером того дня журнал оценивал его состояние в 820 млн долларов - в пять с половиной раз меньше оценки в последнем рейтинге издания 2021 года (4,7 млрд долларов). Это произошло потому, что котировки TCS Group - материнской компании Тинькофф банка - после начала войны уменьшились на 90%.

Более осторожные, чем Тиньков, высказывания против российского вторжения позволял себе бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович, который сейчас возглавляет ФИДЕ, после чего с нападками на него обрушилась партия власти "Единая Россия".

Миллиардер Михаил Фридман, как и Тиньков проживающий в Британии, еще до попадания под санкции в письме сотрудникам своей инвестиционной компании LetterOne, которое цитировала Financial Times, писал, что "этот кризис будет стоить жизней и нанесет урон двум нациям, которые были братьями сотни лет".

Фридман объяснял в интервью агентству Блумберг, почему никто в России не осмелится публично осуждать войну. "Дистанция между господином Путиным и кем-либо еще подобна дистанции между Землей и космосом, - говорил он. - Сказать Путину что-то против войны, за кого-то, было бы равносильно самоубийству".

23 марта стало известно, что Россию покинул один из архитекторов российского капитализма Анатолий Чубайс. Он ушел в отставку с поста спецпредставителя Путина по вопросам устойчивого развития и улетел в Стамбул. Никаких заявлений против войны Чубайс не делал. Звонки журналистов в тот день он сбрасывал.

Российская армия готовится к новому витку войны, сосредоточив свои усилия на востоке Украины. Об этом заявляли и в Москве, и в Киеве. Накануне поздно вечером президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска "начали битву за Донбасс, к которой так давно готовились". "Значительная часть российских войск сконцентрирована там для наступления. Сколько бы туда ни сгоняли военных, мы будем защищаться. Будем бороться. Ничего украинского не отдадим", - сказал Зеленский.

Переговоры между Россией и Украиной, которые могли бы позволить достичь перемирия, находятся в замороженном состоянии - это также признают обе стороны. США и другие западные страны делают все, чтобы "максимально затянуть" ход войны, а Россия "последовательно реализует план по освобождению Донецкой и Луганской народных республик", заявил во вторник министр обороны Сергей Шойгу на совещании с военачальниками. Это было его первое появление на публике за три недели.

Чтобы вы могли продолжать получать новости Би-би-си - подпишитесь на наши каналы:

Загрузите наше приложение:

Последние новости

НАВЕРХ
Back