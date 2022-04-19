Тиньков назвал войну против Украины безумной и резко отозвался о российской армии

Это не первый пост Тинькова о войне. Еще 29 апреля он писал: "Сейчас в Украине погибают невинные люди, каждый день, это немыслимо и недопустимо! Государства должны тратить деньги на лечение людей, на исследования победы над раком, а не на войну. Мы против этой войны!"

Кто еще против?

До сих пор никто из крупных бизнесменов российского происхождения не позволял себе столь резкой критики в адрес российских властей и армии после начала вторжения.

На этом фоне выделяется миллиардер Олег Дерипаска, который в своем телеграм-канале тоже называл войну безумием, но при этом избегал прямых призывов к Путину закончить ее и не давал оценку действиям российской армии.

"К огромному сожалению, мы все еще далеки от окончания этого конфликта, и, судя по темпу этих странных переговоров, мир, к сожалению, не наступит в ближайшие месяцы, - писал Дерипаска 2 апреля, имея в виду российско-украинские переговоры. - А к сентябрю мир погрузится в глобальный продовольственный кризис, и правительства всех стран будут беспокоить их собственные выборы и уже совершенно другие новые проблемы… А это безумие, как мне кажется, нужно заканчивать уже сейчас!"

Дерипаска давно находится под американскими санкциями, 8 апреля он был включен в санкционный список ЕС. 24 марта в британские санкционные списки был включен Тиньков. Тиньков живет в Лондоне.

Еще 1 марта Тиньков перестал быть долларовым миллиардером, подсчитал Forbes. Вечером того дня журнал оценивал его состояние в 820 млн долларов - в пять с половиной раз меньше оценки в последнем рейтинге издания 2021 года (4,7 млрд долларов). Это произошло потому, что котировки TCS Group - материнской компании Тинькофф банка - после начала войны уменьшились на 90%.

Более осторожные, чем Тиньков, высказывания против российского вторжения позволял себе бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович, который сейчас возглавляет ФИДЕ, после чего с нападками на него обрушилась партия власти "Единая Россия".

Миллиардер Михаил Фридман, как и Тиньков проживающий в Британии, еще до попадания под санкции в письме сотрудникам своей инвестиционной компании LetterOne, которое цитировала Financial Times, писал, что "этот кризис будет стоить жизней и нанесет урон двум нациям, которые были братьями сотни лет".

Фридман объяснял в интервью агентству Блумберг, почему никто в России не осмелится публично осуждать войну. "Дистанция между господином Путиным и кем-либо еще подобна дистанции между Землей и космосом, - говорил он. - Сказать Путину что-то против войны, за кого-то, было бы равносильно самоубийству".

23 марта стало известно, что Россию покинул один из архитекторов российского капитализма Анатолий Чубайс. Он ушел в отставку с поста спецпредставителя Путина по вопросам устойчивого развития и улетел в Стамбул. Никаких заявлений против войны Чубайс не делал. Звонки журналистов в тот день он сбрасывал.

Российская армия готовится к новому витку войны, сосредоточив свои усилия на востоке Украины. Об этом заявляли и в Москве, и в Киеве. Накануне поздно вечером президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска "начали битву за Донбасс, к которой так давно готовились". "Значительная часть российских войск сконцентрирована там для наступления. Сколько бы туда ни сгоняли военных, мы будем защищаться. Будем бороться. Ничего украинского не отдадим", - сказал Зеленский.

Переговоры между Россией и Украиной, которые могли бы позволить достичь перемирия, находятся в замороженном состоянии - это также признают обе стороны. США и другие западные страны делают все, чтобы "максимально затянуть" ход войны, а Россия "последовательно реализует план по освобождению Донецкой и Луганской народных республик", заявил во вторник министр обороны Сергей Шойгу на совещании с военачальниками. Это было его первое появление на публике за три недели.

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