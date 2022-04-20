Война в Украине: как распознать фейковые сообщения о боевых успехах

ФОТО: twitter

16 отдельных сцен взрывов, гибели и разрушений, в основном причиненных ударами беспилотников, а также в результате взрывов придорожных бомб и снайперских атак, призваны продемонстрировать успехи украинской армии в борьбе против агрессора. Кадры сопровождаются исполняемой детским голосом песенкой "Ла-ла-ла-ла, вбий москаля".

DW проанализировала 16 исходных видео, использованных в клипе, и обнаружила, что шесть из них не относятся к войне между Россией и Украиной 2022 года. На одном из них сняты действия не украинских военных, а российских. Остальные 10 эпизодов могут быть подлинными, однако проверить это на 100% оказалось невозможно.

Остерегайтесь "официальных" видео на неофициальных страницах

Пользователь @ArmedForcesUkr не имеет официальной галочки верификации в Twitter, что может объяснять недостоверность информации. Первая и последняя сцены видеоролика впервые появились на цифровых платформах в октябре 2020 года, во время войны между Азербайджаном и Арменией. По крайней мере авторство одной из сцен принадлежит армии Азербайджана. Это нанесение удара с беспилотника Bayraktar, которые использует в нынешней войне и Украина. Кадры обрезаны и потеряли четкость либо потому, что ими часто делились и скачивали, либо потому, что опубликовавший их пользователь хотел скрыть происхождение съемки.

ФОТО: Twitter/Telegram

Кадры ночного видения на 26-й секунде были обнародованы еще в феврале 2020 года российским аккаунтом milinfolive на платформах социальной сети "В контакте" и мессенджера Telegram. Те посты утверждали, что демонстрируют работу российского спецназа в Сирии. Согласно данным аккаунта, они были опубликованы Министерством обороны РФ (см. скриншот). Это единственные кадры видеоролика, снятые не с беспилотника, а запечатлевшие людей, которые были застрелены с близкого расстояния.

Больше трети видеоконтента - не с войны в Украине

Только 27 секунд из 42-секундного ролика можно отнести к видеозаписям, появившимся на цифровых платформах после вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Некоторые из них отмечены водяным знаком @polkazov и могут быть связаны с медийной активностью украинского батальона "Азов". В этих роликах утверждается, что на видео сняты украинские атаки в осажденном Мариуполе в середине марта 2022 года.

Имеются в ролике и кадры, судя по всему, взятые из размещенной 18 марта 2022 года на YouTube подборки Вооруженных сил Украины об ударах, нанесенных беспилотниками под Херсоном. Другая сцена, очевидно, демонстрирующая удар противотанковой ракетой, была опубликована в Telegram 27 марта 2022 года членом Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Украины Юрием Мисягиным.

В вирусных видео убедительность изображения часто побеждает правдивость

DW проанализировала пост в @ArmedForcesUkr, используя обратный поиск изображений по скриншотам каждой сцены с тем, чтобы идентифицировать изначально загруженные в Сеть видео. Затем мы сравнили время появления первых видеокадров с датой вторжения России в Украину в 2022 году, чтобы выяснить, появились они до или после начала агрессии. Для такого сравнения существует несколько сайтов, таких как TinEye и Yandex Visual Search, а также плагины для браузеров, такие как RevEye.