Кариньш: работаем над планом приема 40 000 украинских беженцев

Он отметил, что правительство каждую неделю заслушивает доклад министра внутренних дел Марии Голубевой о ситуации с беженцами.

"Сейчас прибыло около 22 000 беженцев, и темпы притока очень замедлились. Не ожидается, что в ближайшую неделю или две вновь будет резкий наплыв", - сказал премьер.

По словам премьера, МВД работает также над тем, как будет выглядеть система поддержки беженцев после установленного срока, когда им больше не будет доступна нынешняя помощь.

"Основная идея состоит в том, чтобы помочь этим людям интегрироваться в общество", - подчеркнул Кариньш.

По словам премьера, хотя приток беженцев замедлился, регистрация украинских детей в учебных заведениях только растет.

"Очевидно, это объясняется тем, что одна часть беженцев поняла, что будет находиться в Латвии более длительное время, что быстрого возвращения домой не произойдет", - сказал глава правительства.