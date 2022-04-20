Ср, 20.04.2022
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Латвийские спортивные журналисты о 9 мая

Кариньш: работаем над планом приема 40 000 украинских беженцев

Беженцы из Украины в Доме конгрессов в Риге ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Министерство внутренних дел (МВД) работает над планом приема до 40 000 украинских беженцев, а также упрощением системы оказания поддержки беженцам, сказал в передаче "900 секунд" на телеканале TV3 премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Он отметил, что правительство каждую неделю заслушивает доклад министра внутренних дел Марии Голубевой о ситуации с беженцами.

"Сейчас прибыло около 22 000 беженцев, и темпы притока очень замедлились. Не ожидается, что в ближайшую неделю или две вновь будет резкий наплыв", - сказал премьер.

По словам премьера, МВД работает также над тем, как будет выглядеть система поддержки беженцев после установленного срока, когда им больше не будет доступна нынешняя помощь.

"Основная идея состоит в том, чтобы помочь этим людям интегрироваться в общество", - подчеркнул Кариньш.

По словам премьера, хотя приток беженцев замедлился, регистрация украинских детей в учебных заведениях только растет.

"Очевидно, это объясняется тем, что одна часть беженцев поняла, что будет находиться в Латвии более длительное время, что быстрого возвращения домой не произойдет", - сказал глава правительства.

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