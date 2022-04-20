Птушкину запретили въезд в Россию на 50 лет. И не только ему!

Антону Птушкину запрещен въезд в РФ до 2072 года. Это связано с его антивоенными высказываниями. По данным СМИ, запрет на въезд в Россию действует с 16 апреля 2022.

Как отмечают журналисты, приехать в РФ блогер, снимающий путешествия, сможет, когда ему исполнится почти 88 лет. Следовательно, такой запрет можно назвать практически пожизненным.

Ранее ряд Telegram-каналов сообщили, что въезд в Россию на 50 лет также запрещен примерно двадцати украинским артистам, журналистам и блогерам. Среди них: Макс Барских, Монатик, Верка Сердючка, Светлана Лобода, Андрей Бедняков, доктор Комаровский и другие. Telegram-канал Baza смог подтвердить запрет на въезд только для Антона Птушкина.

Портал "Известия" также опубликовал список украинских звезд, которым на 50 лет запрещен въезд в Россию. Среди них Иван Дорн, Светлана Лобода, Дмитрий Монатик, Дмитрий Комаров ("Мир наизнанку"), Антон Птушкин, Николай Серга и Андрей Бедняков ("Орел и решка"), музыканты Алексей Потапенко и Анастасия Каменских (Потап и Настя), Святослав Вакарчук ("Океан Ельзи"), Андрей Данилко (Верка Сердючка), Иван Дорн, Евгений Мильковский ("Нервы"), Юрий Каплан ("Валентин Стрыкало"), Алина Паш, Надежда Дорофеева и Алексей Завгородний ("Время и стекло"), актриса Мила Савицкая. Известно, что в списке 31 человек.

Официальных комментариев от российских правоохранительных органов пока не поступало.

Напомним, Антон Птушкин после ухода из программы "Орел и решка" продолжил вести блог о путешествиях самостоятельно. На его YouTube-канал подписаны 5,5 млн человек.

Ранее Птушкин обратился к россиянам из-за войны в Украине. Антон записал шестиминутное видео под названием "Где я был эти 8 лет". В нем он рассказал, что на самом деле происходит в стране, где он родился и вырос. Птушкин напомнил подписчикам, что он родом из Луганска. Блогер прожил там большую часть жизни. В самом начале видео он предложил многим отписаться, потому что тревел-контента еще долго не будет.