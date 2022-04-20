Русские Латвии. Почему мы потеряли идентичность и как это исправить?

В итоге - вопрос был задан. Полученный ответ, коротко говоря, был таков - учите латышский и не будет проблем.

Сказать, что ответ меня разочаровал? Вряд ли, ибо это известная, многолетняя позиция политиков.

Знать, учить язык страны, в которой живешь

Это нужно и важно, согласна. Стоит признать, что язык - основа взаимопонимания в обществе. Однако, не все так просто у нас, а особенно в регионе, который граничит с Россией, Беларусью, да и сам в себя вобрал многонациональные ценности и людей, которые представляют одну из самых пёстрых этнических палитр.

К сожалению, политики не научились за 30 лет одной такой важной вещи - признавать ошибки. Ведь согласитесь, сейчас, когда внезапно школы переводят на обучение на латышском языке, реакции крайне острые. А ведь могли бы начать раньше. Разве 5-10 лет после распада СССР было мало, чтобы убедиться - да, латышский нужен, дела идут туго, давайте переведем детей на обучение сразу.

А так, пара поколений просто упустила это. Я сама из тех, кто заговорил на латышском только в 15 лет. Хотя читать в три года научилась сначала на этом языке, ведь вывески магазинов, афиши, реклама - это все на латышском. Даже в Даугавпилсе. Однако, чтобы заговорить, нужна была среда. Мне с этой средой и замечательной педагогом повезло в музыкальном училище. И, конечно, когда переезжаешь в столицу, где чаще общаешься на латышском, учишься в вузе на этом языке, осваиваешь его естественным путем.

Вопрос языка важен, да. Но давайте посмотрим дальше. Одних курсов языка и инициативности (которую ждут, мол, внезапно появится) тут мало. Что может мотивировать людей, чтобы учить язык?

Важно укрепление идентичности через общие ценности

Что наша родина - Латвия, что мы - единый народ, и именно мы и есть та сила, которая должна защищать свою родину, развивать свою страну. И при этом, что в нашем многонациональном государстве есть общие темы и мотивы, которые важно поднимать на любом языке.

Например, это культура. Богатая культура Латвии и насыщенная история, к сожалению, остаются таковыми для тех, кто является носителем языка. Но почему к этому не приобщают и других? Почему людей не пытаются интегрировать, скажем, информируя и рассказывая о стране, в которой они живут, на понятном им языке с раннего детства?

Я помню классные часы в начальной школе, и, к сожалению, нам не рассказывали, почему депортации страшны, что за день 11 ноября и подобное. Но каждое 9 мая нас водили в Сквер славы и к вечному огню в Дубровинке, рассказывали о страшной блокаде Ленинграда. Что-то тут не так.

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