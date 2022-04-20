Ср, 20.04.2022
Каждый, кто не придет, и каждый цветок, который не будет возложен к памятнику Победы, будет шагом к более единой Латвии. Латвийские спортивные журналисты о 9 мая
Латвийские спортивные журналисты о 9 мая

Русские Латвии. Почему мы потеряли идентичность и как это исправить?

Церковная горка в Даугавпилсе. Одно из самых узнаваемых мест Даугавпилса. Рядом друг с другом находятся римско-католический костел Непорочного Зачатия Девы Марии, евангелическо-лютеранская церковь Мартина Лютера и православный Борисоглебский собор. Также неподалеку находится храм старообрядческой общины. Это очень хорошо иллюстрирует мультикультурность Даугавпилса ФОТО: Елена Иванцова

Я родилась и выросла в Даугавпилсе в русскоязычной семье, получала образование в Даугавпилсе и Риге. Я вышла замуж за латыша, но часть своей русской фамилии оставила, так как обе эти части для меня важны. Сейчас живу и работаю в Лиепае. Я свободно говорю и пишу на латышском, знаю французский, английский и украинский (моя мама наполовину украинка). Своей родиной я считаю Латвию, но язык, на котором я думаю - русский.

Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их; это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ.

Всеобщая декларация прав человека ООН

Так кто же я? Я не родилась и не живу в России и люблю страну, в которой живу. При этом, я не этническая латышка. И в самом латышском языке нет такого понятия как "латвиец". Но есть разделение, которое особенно чувствуется в кризисных ситуациях. Я чувствовала это, когда началась пандемия, остро ощущаю сейчас, когда идет война России с Украиной. Почему? Что нас, живущих в одной стране людей, так разделяет? Я не могу найти ответа на этот вопрос.

В начале апреля Даугавпилс посетил президент, и "Чайке" оказали честь взять у него интервью. У меня была возможность адресовать этот вопрос Эгилсу Левитсу, тем более, что было ясно, что волнует он многих - когда я написала его в комментариях, он быстро собрал более 70 лайков.

В итоге - вопрос был задан. Полученный ответ, коротко говоря, был таков - учите латышский и не будет проблем.

Сказать, что ответ меня разочаровал? Вряд ли, ибо это известная, многолетняя позиция политиков.

Знать, учить язык страны, в которой живешь

Это нужно и важно, согласна. Стоит признать, что язык - основа взаимопонимания в обществе. Однако, не все так просто у нас, а особенно в регионе, который граничит с Россией, Беларусью, да и сам в себя вобрал многонациональные ценности и людей, которые представляют одну из самых пёстрых этнических палитр.

К сожалению, политики не научились за 30 лет одной такой важной вещи - признавать ошибки. Ведь согласитесь, сейчас, когда внезапно школы переводят на обучение на латышском языке, реакции крайне острые. А ведь могли бы начать раньше. Разве 5-10 лет после распада СССР было мало, чтобы убедиться - да, латышский нужен, дела идут туго, давайте переведем детей на обучение сразу.

А так, пара поколений просто упустила это. Я сама из тех, кто заговорил на латышском только в 15 лет. Хотя читать в три года научилась сначала на этом языке, ведь вывески магазинов, афиши, реклама - это все на латышском. Даже в Даугавпилсе. Однако, чтобы заговорить, нужна была среда. Мне с этой средой и замечательной педагогом повезло в музыкальном училище. И, конечно, когда переезжаешь в столицу, где чаще общаешься на латышском, учишься в вузе на этом языке, осваиваешь его естественным путем.

Вопрос языка важен, да. Но давайте посмотрим дальше. Одних курсов языка и инициативности (которую ждут, мол, внезапно появится) тут мало. Что может мотивировать людей, чтобы учить язык?

Важно укрепление идентичности через общие ценности

Что наша родина - Латвия, что мы - единый народ, и именно мы и есть та сила, которая должна защищать свою родину, развивать свою страну. И при этом, что в нашем многонациональном государстве есть общие темы и мотивы, которые важно поднимать на любом языке.

Например, это культура. Богатая культура Латвии и насыщенная история, к сожалению, остаются таковыми для тех, кто является носителем языка. Но почему к этому не приобщают и других? Почему людей не пытаются интегрировать, скажем, информируя и рассказывая о стране, в которой они живут, на понятном им языке с раннего детства?

Я помню классные часы в начальной школе, и, к сожалению, нам не рассказывали, почему депортации страшны, что за день 11 ноября и подобное. Но каждое 9 мая нас водили в Сквер славы и к вечному огню в Дубровинке, рассказывали о страшной блокаде Ленинграда. Что-то тут не так.

Информационное пространство

И снова вопрос - почему только сейчас все прокремлевские каналы, которые давали как новостной, так и развлекательный контент, перекрыли? Ведь это следовало сделать раньше, но давая людям альтернативу. Разве плохо было бы смотреть интервью с латвийскими певцами и актерами с переводом на русский, показывать документальное кино о Латвии на доступном и понятном языке?

Давайте не будем далеко ходить и вспомним первую волну пандемии - на каком языке в кризисной ситуации общались с жителями? На государственном, что логично. Но так же логично было бы давать необходимую информацию сразу и на том языке, на котором человеку будет легче ее понять. А из банального об информации и доступности добавлю - в глубокой Латгалии даже латыш порой не может "поймать" латвийские госканалы! Его спутник быстрее ловит то, что транслируется из РФ.

Чувство принадлежности создает и гражданство.

Гражданство, которое нашим людям не всем дали. Вспомним Вейониса и поблагодарим за то, что рожденные в Латвии дети теперь становятся ее гражданами, ведь в 2017 году Сейм отклонил законопроект о прекращении присвоения детям статуса негражданина. Президент тогда сразу сказал, что подаст свое предложение повторно, но уже при следующем созыве парламента. Его приняли. Вопрос - почему раньше нет? Это ведь очень, очень важно.

А говоря о гражданах, этнически русских… Сколько врачей, учителей мы знаем с русскими фамилиями. Они честно и добросовестно работают во благо страны, платят налоги, но… сталкиваются с адской нагрузкой и (д)нищенскими зарплатами. Это тоже демотивирует и заставляет призадуматься - а действительно ли я важен своей стране.

Может, поэтому молодые врачи-резиденты стараются найти работу где-то за рубежом? Радуюсь, что в 2022-2023 учебном году возможности учебы в резидентуре за госсчет будут шире, ведь привлечение молодых специалистов - одно из основополагающих благосостояния страны и обеспечения ее развития.

Стереотипы о русских и предвзятое отношение

Это еще один аспект. Людям важно дать понять, что они нужны и важны этой стране. Что страна их ценит за то, что они делают, и за то, что они просто есть (вспомним "динамику" нашей демографии). И я не только о выдающихся деятелях, а о тех же работниках производств, строителях и других профессиях.

Ведь, к сожалению, и сейчас, самые добросовестные, любящие Латвию, знающие и говорящие на госязыке русскоязычные, первое что прочувствовали с момента начала войны в Украине - ненависть со стороны окружения к своему этносу.

Меня очень обрадовало обращение мэра Лиепаи к горожанам в самом начале войны, в котором он сказал, что лиепайчанам надо держаться вместе и призвал "уважать, заботиться и любить свою землю, свою страну и людей рядом с нами. Уважать и любить, не разделяя на национальности, расы, по принципу этнической принадлежности и на иных - русских, украинцев, латышей, граждан и неграждан. Не национальность сеет войны, а политика и власть".

Так может быть, не только язык рождает идентичность, а власть и политика? Я верю, что многое можно было исправить раньше, но также верю, что еще не поздно пересмотреть отношение к происходящему.

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