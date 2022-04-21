Жестокая война. Русские пытали и убили семью в селе Мотыжкин

Село Мотыжин, где проживала вся семья Елены, находится в 50 километрах от Киева, оккупанты взяли его в первые дни войны, когда пытались захватить столицу Украину. В маленькое село зашло около 80 единиц техники с символикой V. Елена вспоминает, что людей просто расстреливали на улицах, когда они переходили дорогу или просто прятались во дворе.

"Это настоящая война, кто это не прочувствовал – это не поймет, меня даже сейчас трясет, ты не спишь, не ешь, ты не понимаешь, где ты находишься, это какой-то страшный сон, а ты не можешь проснуться", - рассказывает Елена.

Мама Елены была старостой в селе, вместе с отцом и братом они спасали село от орков до последнего. На уговоры удочери выезжать они категорически отказывались – в первую очередь нужно спасать людей, потом уже сами.

"Мои родители и брат раздавали продукты, формировали колонны людей на выезд", - вспоминает Елена.

В том числе семья уговорила и Елену выехать с ребенком с оккупированного села и это было правильное решение – благодаря которому она осталась жива.

"Моя семья спасала как могла, потом позвонил брат и сказал, что к нам в дом к пришли русские. Они к нам приходили три раза, сначала они забрали машину, потом родителей, а потом и брата", - делится воспоминаниями девушка.

Елена до последнего верила, что ее семью как проукраинских активистов забрали, чтоб потом обменять на русских военных, к тому же брату один из военных сказал, чтоб они не переживали, их оставят живыми.

"Как потом оказалось, у русских за селом был штаб и там держали пленных, людей держали в колодцах, в подвалах, их там пытали", - говорит Елена.

Фото с замученным украинцем в колодце облетело весь мир. Те, кому удалось выйти с плена живым рассказывали, что этого мужчину избивали и пытали из-за фото российской колонны на телефоне. Семье Елены, очевидно, пришлось пережить такие же пытки, но и остаться живыми им так и не удалось. 2 апреля, когда освободили село, семью нашли в братской могиле.

"Я видела тело своего мертвого брата, на теле были следы пыток. Там были шрамы на лице, как дырки. У папы был закрытый гроб, его лицо просто нельзя было показывать", - говорил девушка.

Елене все-таки удалось забрать тела своих родных и похоронить. Всю семью активистов, которые до последнего вдоха оставались украинцами и не поддавались русским, с болью и с честью провожало все село.