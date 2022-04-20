Комиссия Сейма начала рассматривать договоры между Россией и Латвией

В заседании приняли участие представители отраслевых министерств, ответственных за выполнение договоров.

Депутаты выслушали мнения представителей отраслевых министерств о соответствии договоров геополитической ситуации в связи с осуществляемой Россией агрессией в Украине и направленными международным обществом санкциями против России.

Комиссия призвала отраслевые министерства оценить, можно ли в существующих условиях приостановить выполнение каждого отдельного заключенного с Россией двустороннего договора или его денонсировать.

В целом, между Латвией и Россией заключены 58 двусторонних договоров, но некоторые из них уже потеряли силу.

Председатель комиссии Рихард Колс сообщил агентству LETA, что на следующей неделе комиссия продолжит оценивать двусторонние договоры Латвии и России, чтобы принять решение о приостановлении или денонсации каждого конкретного договора.

Пересмотр договоров является ответом на агрессию России в Украине. Война в Украине позволила пересмотреть заключенные ранее договоры с Россией и оценить их необходимость.

Колc подчеркивает, что комиссия не рассматривает эти договоры только из-за памятника в парке Победы. Он отметил, что между Латвией и Россией заключено несколько недопустимых договоров.