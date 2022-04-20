Комиссия Сейма начала рассматривать договоры между Россией и Латвией
Комиссия по иностранным делам Сейма сегодня начала оценивать обобщенную Министерством иностранных дел информацию о двусторонних договорах Латвии и России.
Комиссия по иностранным делам Сейма сегодня начала оценивать обобщенную Министерством иностранных дел информацию о двусторонних договорах Латвии и России.
В заседании приняли участие представители отраслевых министерств, ответственных за выполнение договоров.
Депутаты выслушали мнения представителей отраслевых министерств о соответствии договоров геополитической ситуации в связи с осуществляемой Россией агрессией в Украине и направленными международным обществом санкциями против России.
Комиссия призвала отраслевые министерства оценить, можно ли в существующих условиях приостановить выполнение каждого отдельного заключенного с Россией двустороннего договора или его денонсировать.
В целом, между Латвией и Россией заключены 58 двусторонних договоров, но некоторые из них уже потеряли силу.
Председатель комиссии Рихард Колс сообщил агентству LETA, что на следующей неделе комиссия продолжит оценивать двусторонние договоры Латвии и России, чтобы принять решение о приостановлении или денонсации каждого конкретного договора.
Пересмотр договоров является ответом на агрессию России в Украине. Война в Украине позволила пересмотреть заключенные ранее договоры с Россией и оценить их необходимость.
Колc подчеркивает, что комиссия не рассматривает эти договоры только из-за памятника в парке Победы. Он отметил, что между Латвией и Россией заключено несколько недопустимых договоров.
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