Генпрокурор Стуканс: у нас есть право и возможность судить Путина

Он допускает, что, скорее всего, это может произойти задним числом, но не исключено, что Россия его выдаст или осудит сама, потому что юридически для этого нет препятствий.

Стуканс сообщил, что согласно Уголовному закону Латвии начат уголовный процесс о преступлениях против человечества, мира и военных преступлений. Он выразил решимость, что Латвия в процессе сделает все возможное, чтобы зафиксировать доказательства, которые в Латвии возможно фиксировать. Важно собрать новости от пострадавших людей.

"Отозвалось более 50 человек, которые согласились предоставить свои показания, информацию и материалы. Процесс начат. Более десяти человек уже заслушаны, и слушание продолжится. Также каждую неделю проводятся международные совещания с Украиной, Литвой, Польшей и другими странами-участницами Европейского Союза, в том числе с Международным уголовным судом, где обсуждаются направления, принимаемые меры для того, чтобы все государства могли направиться на получение качественных доказательств", - подчеркнул генеральный прокурор.

Говоря о доказательствах, Стуканс отметил, что существенным является потерпевший или свидетель, который является источником информации и который сам по-разному воспринимает определенную информацию. Важно то, что человек видел своими глазами. Также существенными являются полученные аудиозаписи, видеозаписи, а также фотографии, которые образуют неопровержимые доказательства и указывают на определенные факты.

Также генеральный прокурор отметил, что из теории уголовного права, то, что видно каждый день по телевизору, достаточно для доказательства преступлений. В этом аспекте проблемы он не видит, но речь идет не о том, что происходит преступление. Речь идет о людях, которые это сделали. Стуканс сказал, что Украина сообщила, что начато более 5000 уголовных процессов против уже выясненных лиц - это российские должностные лица, против которых начаты процессы в связи с совершенными ими преступлениями, поэтому важно собрать доказательства, чтобы судить конкретных людей.