Левитс отправился в Северную Македонию и Косово
Сегодня и завтра, 22 апреля, президент Эгил Левитс будет находиться с официальным визитом в Северной Македонии и Косово.
Сегодня и завтра, 22 апреля, президент Эгил Левитс будет находиться с официальным визитом в Северной Македонии и Косово.
Как сообщила специалист по коммуникациям медиацентра канцелярии президента Элина Креса, в ходе визита планируется обсудить вопросы европейской безопасности.
Планируется, что Левитс также посетит национальный контингент Латвии в составе сил международной операции НАТО в Косово. Кроме того он обсудит с руководителями правительств Северной Македонии и Косово вопросы европейской интеграции этих стран.
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