"Россия - ваш банкир". Макрон и Ле Пен поспорили о Путине и Украине на теледебатах перед выборами

О чем еще спорили Макрон и Ле Пен
Значительная часть дебатов Макрона и Ле Пен, которые продолжались 2 часа и 45 минут, была посвящена резкому росту цен, в том числе на энергоносители. Глава "Национального объединения" пообещала снизить налог на добавленную стоимость на энергию, снизить другие налоги и полностью отменить подоходный налог для людей в возрасте до 30 лет. Макрон возразил, что его решение установить ограничения на цены "вдвое эффективнее снижения налогов".
В последние годы Ле Пен отказалась от своего намерения полностью вывести Францию из Европейского союза, теперь она выступает за реформу ЕС. Макрон ответил, что идея его оппонентки о "Европе разных наций" будет означать конец ЕС. "Вы пытаетесь продать людям ложь", - заявил президент Франции.
Еще один предмет резких разногласий между Макроном и Ле Пен - миграция и отношение к исламу.
Лидер антииммигрантского "Национального объединения" пообещала провести референдум о том, кто может оставаться во Франции, а кому ее следует покинуть. Она осудила "анархическую и массовую иммиграцию", которая, по ее словам, лишила французов ощущения безопасности.
Кроме того, Ле Пен снова призвала ввести запрет на ношение мусульманских женских платков, утверждая, что женщин нужно освободить от "исламского давления".
В ответ Макрон призвал не путать ислам с исламизмом и заявил, что такая политика противоречит французским ценностям и приведет к гражданской войне. "Вам придется отправить полицию, чтобы она вылавливала на улицах девушек в головных платках и мальчиков [евреев] с кипами на голове", сказал президент Франции.
Макрон и Ле Пен также спорили о пенсионном возрасте: действующий президент предлагает повысить его с 62 до 65 лет, глава "Национального объединения" выступает против;
Они разошлись в оценках климатических изменений в мире. Макрон обвинил Ле Пен в том, что она не верит в глобальное потепление. Та заявила, что Макрон является "климатическим лицемером", который поддерживает доставку товаров во Францию за тысячи километров, а не местное производство. При этом оба политика согласились с необходимостью строить больше атомных электростанций.
Что показали опросы
Телевизионные дебаты традиционно считаются важным фактором на французских президентских выборах. Во время первого тура Макрон получил 27,85% голосов избирателей, а за Ле Пен проголосовали 23,15%. Судя по опросам, теперь преимущество Макрона немного укрепилось: по разным прогнозам, действующий президент может победить, получив от 53% до 57% голосов.
После дебатов в среду вечером экспресс-опрос, проведенный компанией Elabe для телекомпании BFM TV, показал, что 59% зрителей сочли аргументы Макрона более убедительными; 39% больше убедили высказывания Ле Пен.
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