"Россия - ваш банкир". Макрон и Ле Пен поспорили о Путине и Украине на теледебатах перед выборами

После 24 февраля, когда российские войска вошли в Украину, Макрон резко осудил действия России и поддержал жесткие ответные действия Запада, в том числе поставки Киеву оружия и экономические санкции.

В то же время он продолжил вести с президентом Владимиром Путиным многочасовые телефонные переговоры. На них, согласно французским источникам, российский лидер долго рассказывал ему о своем видении истории возникновения России и Украины.

Ле Пен долгое время считалась одним из главных европейских союзников Путина. Перед выборами 2017 года она говорила, что не верит в незаконность аннексии Россией Крыма, утверждая, что "был референдум, жители Крыма хотели присоединиться к России".

В интервью Би-би-си в ноябре 2016 года она назвала стиль правления российского президента Владимира Путина разумным протекционизмом, добавив, что тот "защищает интересы своей страны, ее идентичность".

Во время нынешних дебатов Макрон раскритиковал Ле Пен за такую позицию - и вспомнил о кредите в 9 млн евро, который ее партия в 2014 году получила в "Первом чешско-российском банке", который, по словам Макрона, близок к властям России. "Вы зависите от российских властей и вы зависите от Путина", - сказал ей Макрон. "Когда вы говорите с Россией, вы говорите со своим банкиром", - добавил он. "Этой зависимостью можно объяснить многие ваши действия", - утверждал Макрон.

Президент Франции также вспомнил высказывания Ле Пен о Крыме и поинтересовался, на каких основаниях она сочла его частью России. "По международным законам мы не часто признаем территории, которые были аннексированы силой", - сказал Макрон.

В ответ Ле Пен заявила, что считает себя "совершенно и во всех отношениях свободной женщиной", и заявила, что о ее займе было широко известно. Она объяснила свое решение обратиться к "Первому чешско-российскому банку" так: "Это произошло, потому что ни один французский банк не хотел мне давать кредит".

Ле Пен также сказала, что была вынуждена брать заем точно так же, как миллионы французов, пытающихся выжить в непростых экономических условиях. Макрон возразил, что французы, в отличие от нее, к России за деньгами не обращаются.

При этом лидер "Национального объединения" осудила действия России против Украины. "Агрессия, жертвой которой стала Украина, недопустима", - сказала Ле Пен - и выступила за помощь Киеву и за то, чтобы Запад принял украинских беженцев. При этом, впрочем, предупредив, что поставки Украине оружия могут втянуть Францию в боевые действия.