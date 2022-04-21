Правда ли, что 75% русскоязычных Латвии поддерживают Россию в войне?

Источник: Опросы, проведенные SKDS по заказу передачи Латвийского телевидения Что происходит в Латвии? ФОТО: Re:baltica

Re:Check связался с SKDS, чтобы выяснить, можно ли результаты этих двух опросов отнести ко всему латвийскому обществу. Директор проектов SKDS Иева Строде пояснила, что для получения точной картины необходимо более масштабное исследование, особенно если речь идет о русскоязычном сегменте общества, который составлял лишь часть респондентов опроса. Она также отметила, что при интерпретации конкретных опросов следует учитывать, что опрос проводился в интернете, поэтому ответить на него могли только люди, пользующиеся интернетом.

SKDS - не единственный исследовательский центр, занимавшийся этой темой. В конце марта Государственная канцелярия опубликовала исследование, проведенное компанией по изучению рынка Latvijas Fakti, в котором с помощью онлайн-интервью был опрошен 1 031 случайно выбранный житель Латвии в возрасте от 18 до 74 лет. Следует отметить, что в данном исследовании респонденты были сгруппированы по национальности, а не по языку, на котором говорят дома или в повседневной жизни.

В опросе Latvijas fakti исследователи задавали респондентам различные вопросы о войне между Россией и Украиной. Один из них: "Насколько Вы лично поддерживаете вторжение президента России Владимира Путина и его союзников в Украину?".

На него 19% русских респондентов ответили "полностью поддерживаю" или "скорее поддерживаю". В свою очередь 47% опрошенных полностью или скорее не поддерживают вторжение. Следует отметить, что Latvijas fakti также спрашивал о поддержке борьбы Украины за свою независимость и свободу. Это полностью или скорее поддержал 41% русских респондентов, и только 22% были против.

Источник: опрос, проведенный Latvijas fakti по заказу Государственной канцелярии ФОТО: Re:baltica

Таким образом, опросы SKDS и Latvijas fakti показывают, что только примерно пятая часть русских или русскоязычных жителей Латвии поддерживает российскую сторону в войне. Это противоречит заявлению Медведева о том, что 75% русскоязычного населения Латвии поддерживают Россию в войне. Следует отметить, что во всех трех опросах значительная часть этих респондентов воздержалась от выражения явной поддержки какой-либо из сторон. Ответ "не знаю" или "затрудняюсь ответить" как наиболее подходящий был указан гораздо большей долей русскоговорящих, чем латышей. О причинах можно только догадываться. Строде отмечает, что некоторые, возможно, не сформулировали свою позицию. Другие, возможно, поддерживают действия России, но не хотят это раскрывать, но на сегодняшний день неизвестно, сколько таких людей. Она также объясняет, что для более точных выводов о мнении русскоязычных жителей Латвии потребуются глубокие исследования, а не один вопрос, как в упомянутых выше опросах SKDS.

Трудности при проведении опросов

Опросы являются неотъемлемой частью исследований, однако этому методу присущи недостатки, с которыми исследователям приходится бороться. Для получения информации об этих недостатках Re:Check использовал академическую публикацию Проблемы и перспективы в опросных исследованиях, подготовленную исследователями из Университета Вашингтона, а также ряд других источников.

Исследования показывают, что на ответы людей влияет то, как задается вопрос, кто его задает и где (например, в интернете, на улице, по телефону и т.д.). На ответы также могут повлиять языковые и культурные нюансы или использование незнакомых терминов. Иногда люди один и тот же вопрос могут понять по-разному.

В вопросах на спорные или неудобные темы на ответы участников также влияет то, считает ли респондент свое мнение приемлемым в обществе или в определенной группе. Например, люди, регулярно чистящие зубы, скорее всего, чаще ответят правдиво о своих привычках гигиены зубов, чем те, кто не чистит зубы вообще, поскольку признание в плохой гигиене может вызвать неодобрение или заставить респондента чувствовать стыд. Следует отметить, что в таких вопросах на ответы особенно влияет то, насколько участник чувствует уверенность в своей анонимности.

Ученые постоянно исследуют, обсуждают и собирают научную литературу, чтобы понять и устранить эти недочеты. Однако эти возможные недостатки необходимо учитывать при анализе результатов опросов, особенно по таким спорным и эмоционально насыщенным темам, как вторжение России в Украину.

Вывод: принимая во внимание исследования Latvijas Fakti и SKDS, в настоящее время нет оснований считать, что 75% русскоязычного населения Латвии поддерживают Россию в войне. В настоящее время нет достаточной информации, чтобы сделать конкретные выводы об их взглядах на эту тему.